El vestido más caro de And just like that y a qué actriz se lo dieron

Los fanáticos de Sex and the City enloquecieron de felicidad cuando se enteraron de la secuela And Just Like That, que se puede encontrar en la plataforma por streaming HBO Max. Muchos de los detalles de la serie generaron nostalgia y en uno de los episodios mostraron uno de los vestidos más icónicos y caros que aparecieron.

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) fueron las protagonistas de la primera parte de la historia que tuvo seis temporadas. Fue catalogada como una de las mejores series de todos los tiempos y ha ganado múltiples premios entre los que destacan Globos de Oro y Emmys.

Una de las características más populares de Sex and the City fue la pasión por la moda de su personaje principal. Carrie era fanática de los zapatos Manolo Blahnik, aunque ha usado Christian Louboutin, Jimmy Choo y Dolce & Gabbana, y la frase con la que siempre se definió fue: "Me gusta tener mi dinero en donde lo pueda ver, colgando en mi armario".

Además de zapatos, la periodista también tenía una gran cantidad de vestidos de lujo que las propias firmas prestaban a la serie. El más caro que ha pasado por Sex and the City es una impresionante prenda de Versace con muchos metros de tul, que tiene un precio de más de $80.000 dólares.

Así es el impresionante vestido que utilizó Carrie en And just like that.

El vestido que Sarah Jessica Parker volvió a lucir

Este vestido fue tan espectacular que los productores de And Just Like That no dudaron en desempolvarlo para que Carrie Bradshaw vuelva a usarlo. En el episodio 8 que se estrenó hace pocas semanas, la periodista le pregunta a su amiga Seema: "¿Quieres ver algo increíble? No quiero presumir, pero es mi mayor orgullo".

Fue así como sacó esta prenda, que planea regalársela a Lily, la hija de Charlotte. "Solo me lo he puesto dos veces: una vez en París y otra aquí, solo por diversión, me senté en esa ventana y me comí una bolsa de palomitas", explica el personaje.

Sarah Jessica Parker es un ícono del estilismo y así lo demuestra en Sex and the City y And just like that.

Este look genera mucha nostalgia en los fanáticos y Sarah Jessica Parker lo sabe, por este motivo compartió una foto en Instagram con un mensaje para el vestido: "Lo encontramos (...) Breve y duro decir adiós otra vez". La publicación recibió miles de comentarios, pero el que más se destacó fue el de Donatella Versace que le comentó un "Wow" con dos emojis.