Sarah Jessica Parker eligió un espectacular vestido de fiesta para despedir a Carrie Bradshaw

El vestido más espectacular para el final de la serie más glamorosa. Así fue el look de Sarah Jessica Parker para interpretar por última vez a Carrie Bradshaw en el final de la primera temporada de “And Just Like That…”.

La actriz eligió un estilismo épico protagonizado por un vestido naranja en tonalidad mandarina de Alta Costura de Valentino que ya quedó inmortalizado como la última imagen del regreso de la serie “Sex and The City” en la pantalla de HBO Max.

Molly Rogers, responsable del vestuario de la serie, contó que apenas Sarah Jessica Parker vio el vestido le pidió que dejara de buscar más opciones convencida de que ese sería el elegido.

Es el outfit estrella del capítulo final de la temporada titulado “An American Girl in Paris” que se desarrolla en la capital francesa. Y como complemento fetiche, Carrie Bradshaw usa la reconocida mini cartera con la forma de la icónica Torre Eiffel diseñada por Judith Leiber que ya había aparecido en la versión cinematográfica de “Sex and The City”.

El vestido naranja de Valentino elegido por Sarah Jessica Parker. Foto: Instagram.

El vestido para la reina del look no es nuevo sino que se trata de una pieza de la colección primavera/verano 2019 de Valentino, diseñado por Pierpaolo Piccioli.

“Las relaciones de pareja son como un vestido de Alta Costura: si no entallan perfectamente, son un desastre”. Son palabras de Carrie Bradshaw que encajan a la perfección con la foto del emotivo final del regreso de “Sex and The City” que no pudo ser más apasionante.

Hombros y espalda al descubierto y un moño como remate para un look icónico. Foto: Instagram.

Sarah Jessica Parker deslumbró con el vestido couture naranja de la maison, con el brillo del satén y mangas voluminosas y hombros al descubierto.

El diseño se amplía alrededor de la cintura, y debajo de la espalda, un gran moño remata el lookazo que se completa con destacados guantes color rosa que generan un perfecto contraste con el naranja.

Y la actriz de 56 años eligió como peinado una trenza alta y un beauty look ideado para destacar al máximo el vestido de gala.

El boceto del diseño original de Pierpaolo Piccioli. Foto: Instagram.

El último vestido de Carrie Bradshaw fue viral al instante, y Sarah Jessica Parker consagró definitivamente este tipo de modelo insignia del diseñador de Valentino, caracterizado por su confección de tafetán monocromático y súper dramáticos.