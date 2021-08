Nathy Peluso te adelanta las tendencias 2022 con sus looks

Nathy Peluso se ha convertido en una de las artistas con más talento de los últimos tiempos. Fusionando ritmos y cantando frases con fuertes mensajes de empoderamiento, se ganó millones de corazones en el mundo. Sus looks también, por eso nos inspiramos en ella para mostrarte las tendencia 2022 en esta nota.

La cantante de raíces argentinas sabe cómo elegir aquellos looks que dejen a todos con la boca abierta. Es consciente de que su cuerpo es una bomba y lo luce con distintas tendencias que has visto todo el 2021 y que verás en 2022.

Ahora te mostraremos, en 3 looks, cómo Nathy Peluso usa las tendencias más fuertes del 2022 en simples pasos para que tú también te inspires en ella.

Tops estampados y jeans con tiras

Nathy Peluso se atreve a dos tendencias híper fuertes para el 2022. Foto: Instagram

Este fue el look que Nathy Peluso usó para la alfombra roja de “Rápido y Furioso 9” y sorprendió a todos con su elección. Optó por unos jeans lavados en color marrón de tiro bajo, igual a aquellos que usabas en 2002-2003. Los combinó con una camisetas o top estampado, otro must-have del año entrante.

Flecos

Los flecos serán una tendencia 2022. Foto: Instagram

Sí, los flecos vuelven, tal y como ya te contamos. Nathy Peluso eligió unos pantalones de cuero y de red con flecos largos junto con un top de escote V en negro también.

Aunque no te animes a un look con flecos de esta manera, existen varias opciones desde chaquetas hasta faldas para que uses esta tendencia 2022.

Tiro bajo

Nathy Peluso se atreve a usar el tiro bajo y ¿tú?. Foto: Instagram

Cualquier pantalón que conozcas se transformará en tiro bajo. Esta vez, Nathy Peluso seleccionó unos jeans extra anchos en color celeste lavado muy noventeros, de la mano de un top estampado y una chaqueta blanca. Un look bastante difícil de llevar pero en el que tú te puedes inspirar para usar como tendencia 2022.

Nathy Peluso ya mostró las tendencias 2022 que no pueden faltarte en tus looks. ¿Estás lista para usarlas?