Soledad Pastorutti y Natalia Oreiro llevan una tendencia 2022: ¿quién la luce mejor?

Soledad Pastorutti es una de las jurados de La Voz Argentina y una gran cantante de folklore, mientras que Natalia Oreiro es una de las actrices con mayor renombre internacional. Esta vez coincidieron en una tendencia 2022. ¿Ya adivinaste cuál es?

Los flecos se han convertido en una de las tendencias que más se usarán en el 2022. Ya lo dijeron los grandes diseñadores en sus pasarelas Resort y ya lo empezaron a llevar otras artistas como Nathy Peluso. Algunas los aman y otras los odian, pero lo cierto es que al igual que el tiro bajo, los flecos regresan para quedarse. ¡Mira los looks de estas famosas y decide tu preferido!

Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti elige los flecos en su look más folclorista

La Sole ha cambiado su estilo, a través del tiempo, y ha acertado sin dudas. Se anima a la sensualidad y también a las tendencias, como en este look que subió a sus redes para festejar el Día Nacional del Folklore y, para rendirle tributo a este tipo de música, eligió una camisa muy actual con guarda de flecos en las mangas.

Un look en negro de pies a cabeza, con pantalón Oxford que también tenía flecos, la camisa, un collar en dorado y un sombrero. Tu puedes optar por un look similar, pero te recomendamos no unir la camisa con el mismo estilo de pantalón, sino usar ambas prenda por separado combinadas con jean, por ejemplo.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro destaca con su vestido blanco de flecos. Foto: Instagram

Natalia Oreiro se decantó por un look totalmente distinto al de Soledad Pastorutti. La Oreiro optó por un vestido espectacular de María Gorof en blanco con flecos en las mangas también, cuello alto y extra corto para dejar lucir sus piernas.

Complementó su estilismo con zapatos de boca de pescado y un aplique de alas en el final de los tacones junto con unos pendientes largos y un moño en alto.

Soledad Pastorutti y Natalia Oreiro coinciden en la tendencia 2022 de los flecos. ¿Quién la lució mejor?