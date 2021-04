Juliana Awada sorprendió llevando sandalias con medias: ¿tendencia o confort?

Los calcetines con sandalias son una de las tendencias más fuerte en todo el continente europeo por su modernidad y su capacidad para lograr desde un look muy deportivo y despreocupado a uno muy elegante y sobrio. Muchas tienen miedo de usarlo porque piensan que se verían ridículas con medias y sandalias o no sabrían si usarlas en invierno o verano.

A todas les decimos que se pueden usar todo el año y con cualquier outfit , desde Jeans y camisas hasta vestidos negros básicos. Juliana Awada es una trendsetter de alma y cada estilismo que usa, se vuelve viral, ya que todas podemos copiarlo y queremos usarlos porque son especiales para el día a día.

Cortesía: Instagram

Esta vez sorprendió con la tendencia de la que estamos hablando: subió a sus historia de Instagram una foto en donde mostraba que había recogido higos, pero también se pudo ver parte de su outfit. Usó unas sandalias con hebilla en cuero marrón y medias en gris, dos colores básicos del guardarropas y que combinan con todo.

Sabemos que a algunas no les gustará esta tendencia o el look, pero debemos decir que está muy bien logrado. No se puede apreciar qué es lo que está usando en la parte superior pero estamos seguras de que es una camisa o remera básica de algún color parecido al de sus sandalias o medias.

Si Juliana ya se atrevió a usar esta tendencia, eso quiere decir que todas nos podemos animar un poco más para lograr llevar esta gran moda que poco a poco se va colando en los armarios de todas.