Romina Malaspina nos muestra el look sensual y deportivo que será tendencia

Romina Malaspina es la influencer del momento. Millones de jóvenes la siguen en Instagram dispuestas a copiar su look e intentar recrear su espectacular belleza. Esta conductora famosa por sus tops súper pequeños y sus ajustados conjuntos diminutos, hoy nos muestra otro look que será tendencia.



Se trata del look deportivo, añadiendo un toque muy sensual con pequeños detalles que marcan la diferencia. ¿Para ir al gimnasio? ¡No solamente! Romina Malaspina elige este estilo para todas sus actividades, y hasta se animó a posar junto a una Ferrari en Miami llevándolo.



Recorramos algunas de sus propuestas más atractivas y desafiantes...

Es de Adidas. Totalmente clásico, negro y con el logo en el frente. Cuello redondo, semi cerrado, pero posee un detalle extra: no llega a cubrir del todo.

Esta tendencia es arriesgada y, sin dudas, no es la sugerida para practicar un deporte. Pero sí para tomar increíbles fotos para Instagram aprovechando la "golden hour" y mostrando tu nail art, como lo hizo Romina Malaspina.

Joggins: cómo llevarlos según Romina Malaspina

Los joggins y babuchas volvieron para quedarse y componer un look urbano muy canchero y sexy a la vez. Romina Malaspina, claro, lo sabe.



Al ser anchos y holgados, es conveniente acompañar con tops ajustados o remeras "al cuerpo". Los colores, tiras, detalles y agregados mejoran el look pero la clave principal está en la comodidad y la soltura.



¿Cómo combinarlos? Con zapatillas off white, claro. Buzos y en conjunto, con inscripciones deportivas que recuerden a deportes como el básquet y el fútbol. El juego está en sentirse parte de un equipo y añadir pequeños toques hot como descubrir el ombligo o uno de los hombros.

Romina Malaspina y el furor por las bikers

Las bikers (calzas ciclistas) son la última moda. Marcas como Zara crean conjuntos que las incluyen con camisas de fiesta o blusas de seda y botas. Esto quiere decir que no solo son un ítem deportivo, sino que la prenda en sí trascendió a otro tipo de outfits.



Romina Malaspina recorre las calles de Florida con sus bikers súper ajustadas y un diminuto top a juego. Tiras, inscripciones y diferentes estampados acompañan esta propuesta que es tan sensual como cómoda.

Romina Malaspina oversize

Las remeras oversize también son un hit. Cortas, largas, el juego de utilizar unos talles más del que corresponde no es nuevo (proviene de los '80) pero se impuso con solidez.



Romina Malaspina no tiene problemas para ello: su cintura es verdaderamente diminuta y cualquier remera holgada le parece "oversize". El juego está en usar remeras unos cuántos talles más grande y anudarla, o usarla con pantalones cargo y unas zapatillas muy cancheras. ¿Te animas?