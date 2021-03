Kate Middleton apareció con un look rosa Barbie que todas quieren tener

Desde el comienzo de la vestimenta, la ropa siempre habló de una manera u otra. Todos, cuando usamos un outfit u otro, nos estamos expresando frente a la sociedad defendiendo nuestra posición y lo que nos gusta o no. Aunque haya personas que digan que no dicen nada con su outfit, el lema es que no importa lo que uses, la expresión en la ropa siempre estará.

Kate Middleton, al parecer, ha tomado al pie de la letra esta frase o lema y lo ha puesto en acción. La última vez que la vimos fue hace un tiempo atrás, antes de todo este lío en la entrevista de Opra Winfrey que tuvieron los Duques de Sussex. Ahora, reapareció con un look muy del estilo de ella, muy elegante pero simple.

Junto a William, visitaron a los alumnos de School 21, a las afueras de Londres. En ese evento, defendió su postura alegre con unos pantalones estilo Oxford en negro junto a un sweater y tapado midi en rosa Barbie, uno de los colores más elegidos por los diseñadores este 2021.

El espectacular abrigo es de la firma MAX&Co , pero la atención total se la ha llevado el jersey de cuello concha, muy abrigado, de la tienda Boden. Se ha agotado en cuestión de segundos, luego de que la próxima Reina lo llevara en este día de otoño para el Reino Unido.

Para terminar el outfit, Kate usó unos salones o zapatos en negro, un clutch en el mismo tono y un barbijo de flores de una firma española. Ahora sí, le damos el visto bueno a este outfit y copiamos su estilo para el próximo otoño.