Si Ariana Grande comprara en Zara elegiría estas 5 prendas

Los outfits de Zara son famosos en todo el globo. Los ítems básicos de la marca se venden en todos los países y componen looks únicos y memorables. Por su parte, la mega estrella pop Ariana Grande tiene la misma (o más) popularidad internacional. Dejamos volar la imaginación un rato y nos fuimos de shopping con ella.



El look de Ariana Grande es inconfundible. Un tanto retro, ultra sexy y muy femenino. Accesorios como lazos, perlas y uñas infinitas son una clave que se sostiene. Zara está lleno de prendas que la estrella pop podría sumar a su shopping bag.





Te invitamos a un top 5 con algunas ideas que podrías imitar si eres fan de la famosísima marca y tu cantante favorita.

Carterita con cadena

No importa a dónde vayas: una it girl lleva sus cosas en mini-carteritas muy cancheras y femeninas. Por dentro: un lipstick, tu celular y tarjetas de crédito. Esta opción de Zara está resuelta con cadena dorada de eslabones amplios.

Top sin espalda

En off white o rosa pastel, sería uno de los favoritos de Ariana. Este modelo de Zara se ata con un lazo a la altura de la cintura. Además, la propuesta incluye una cola de caballo con un broche decorado con perlitas. Muy dulce, femenino y estilo "Ari".

Chaleco rosa bebé

Los chalecos son el hit de la temporada. Cortos, largos como vestidos o medios. Esta opción muy femenina de Zara viene en rosa bebé, con botones dorados. Se puede usar con camisas, vestidos y hasta tops lenceros. Sin dudas, sería una de las elecciones de Zara de Ariana Grande si fuera de shopping con nosotras.

Mom Jeans White

Los jeans de tiro alto llegaron para quedarse y destronar a los pitillos. El estilo "mom" está muy de moda y Ariana Grande lo sabe. ¿Por qué no una versión en color blanco? Ideal para jugar con botas, tops cortitos y cinturones.

Botas retro pastel

Como te adelantamos, el look de Ariana Grande es bien retro. ¿Qué mejor que unas botas de caña media en color pastel para representarlo? Si Ariana las viera, ¡Las compraría! Esta opción propuesta por Zara incluye unas en color celeste muy dulces. ¿Te animarías?

Bonus extra: no sin mi perfume

Ariana Grande no saldría sin su fragancia favorita. Si bien ya hizo públicas algunas de sus "must have", imaginamos que en su paso por Zara no dejaría de comprar Tuberose Winter.







Es un Eau de toilette oriental. La pirámide olfativa incluye notas de iris, tuberosa y vainilla. Es una fragancia femenina, luminosa y confortable, ¡Como Ariana!



Ahora sí estás lista para copiar las claves de tu mega estrella favorita. ¿Te gustaría saber qué compraría Taylor Swift en Zara?