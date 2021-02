Juliana Awada vs. Fabiola Yáñez: duelo de estilos en México

Nuestros duelos de estilos "Juliana Awada vs. Fabiola Yáñez" son un clásico. Como siempre decimos, se trata de un contenido lúdico, enfocado exclusivamente en sus looks y sin relación al real vínculo entre ellas. De hecho, se desconoce si se llevan bien, se detestan o son íntimas amigas (aunque sobre esto último nos permitimos dudar).



Sobre lo que sí podemos opinar es sobre su estilismo. Tanto Juliana Awada, con su look lánguido y fresco, como Fabiola Yáñez, con su apuesta por el "full color" y sus trajes impecables, representan muy bien la imagen de la primera dama argentina, ocupando su rol durante el tiempo que dure.



Cuando Juliana fue primera dama, las cámaras la adoraban. Fue tapa de muchas revistas tanto en Argentina como alrededor del globo. Fabiola, por su parte, también causa una buena impresión en el mundo fashion. Más allá de que sus estilos sean completamente distintos.



En su reciente visita a México para acompañar a Alberto Fernández a cumplir con su agenda internacional, Fabiola Yáñez lució un "total blue" look con barbijo a tono en azul marino. Clásica, correcta y cómoda (la regla de "las 3 c"). ¿Podría haber lucido algún toque especial en su look? Claro que sí. Pero optó por algo más sobrio, en sintonía con la situación económica que atraviesa el país.



En el cuello llevó colgada una pequeña cruz brillante. Lució su cabello blondo y voluminoso con un brushing muy natural y ondas leves. Para el make up: la tendencia del momento. Destacar los ojos ya que el cubre bocas impide que se aprecie el look total. ¿El toque perfecto? Los stilettos clásicos en color azul que acompañaron el conjunto.



Para el resto de los eventos de la agenda mexicana, Fabiola Yáñez optó por un traje color peltre, muy cómodo y discreto. Prolija, con el cabello semi recogido, demostró que lo simple también le sienta muy bien. Algunos podrían tildarla de "aburrida", o de que tanto "net" no es natural en ella. Sin embargo, por el momento las críticas son muy buenas.



En la otra vereda, Juliana Awada. No pudimos dar con los atuendos exactos que lució en sus visitas a México junto a Mauricio Macri, quien era Presidente cuando Juliana fue primera dama. Sin embargo, sabemos que el público latino la adora. De hecho, fue tapa de nada más y nada menos que Vogue Latinoamérica, la revista de moda más importante del mundo que hace culto únicamente a figuras destacadas.



Allí lució un vestido largo de hilo blanco y sandalias clásicas. "Juliana Awada, una primera dama radiante y feliz, nos habla sobre sus tesoros más valiosos, su familia y Argentina" citaba el copete. Esbelta, súper alta y digna de una pasarela, Juliana lució cómoda y sus atuendos fueron uno más lindo que el otro.



Vogue México eligió publicar una foto en la que Juliana luce uno de sus mejores looks: un vestido recto color nude con tapadito a juego y stilettos (en aquel momento no era necesario el barbijo).



Lo más importante, más allá de las fotos, es que la editorial mexicana la catalogó como "it girl" por su sinfín de conjuntos impecables a lo largo de su rol en la Quinta de Olivos. Es muy difícil competir con ella, aunque Fabiola haga un muy digno y respetable papel. Algunos atuendos son simplemente imposibles de superar. Por ejemplo:



¿Quién gana este duelo de looks bajo las influencias latinas y en el contexto del viaje a México? ¡Ustedes tienen la decisión final! Lo digno de destacar es que se trata de dos mujeres fuertes, "bien paradas" y muy bonitas. La Argentina, bien representada.