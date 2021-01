¡Exclusivo! Así sería el vestido de novia de Ariana Grande

Mostrando su anillo, Ariana Grande anunció su compromiso con Dalton Gomez y alegró el corazón de sus millones de fans alrededor del mundo, que solo desean verla feliz. 2021 será un gran año para la estrella pop por la cantidad de proyectos que la convocan pero, sin dudas, su boda será el gran acontecimiento que marcará un hito en su vida.



Lo que muchos amantes de la moda se preguntan es... ¿cómo será el vestido de novia de Ariana Grande para el gran día? Luego de algunas investigaciones te acercamos posibilidades en esta nota. ¡Imperdible!

Diseñadores en la mira

Giambatttista Valli, la prestigiosa firma de alta costura italiana, la adora (vistió a Ariana Grande en los premios Grammy de 2020).

Ariana Grande no se caracteriza por la discreción, por lo que un hermoso vestido de novia de Giambattista Valli podría ser una alternativa para el día de su boda (sobre la cual aún no tenemos mayores detalles). Lo que sí sabemos es que los tules y el volumen son algo que no debería faltar en el vestido de novia de Ariana Grande en 2021. Tomando inspiraciones de pasarela podemos acercarnos a un vestido como este:

Otra posibilidad es la de la firma inglesa Vivienne Westwood, súper popular por ser la creadora del vestido de novia de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en la película de Sex and the City (solo esperamos que a Ariana no le ocurra lo mismo que a Carrie en la famosísima escena).



El vestido tenía un leve brillo, tipo satén (género en el que acostumbramos ver a la cantante) y un bellísimo tocado de colores para agregar al cabello (tal vez Ariana podría elegir uno de sus característicos lazos pastel).

¿Y qué hay con el color?

Otra opción que hemos considerado es que decida casarse de rosa, en vez de de blanco. ¿Por qué no? Después de todo Ariana adora este color y sus redes sociales están llenas de looks como el que vemos en esta foto:

Por lo que se sabe de Ariana, no sería extraño que sorprenda con un look "estilo show". El diseñador Bryan Hearns (@bryanhearns) es el responsable de muchos de sus outfits en tours como "Dangerous Woman". Sin embargo, no le conocemos vestidos de novia que la estrella pop pudiera lucir en el día de su boda. Los brillos, flecos y diseños que dejan ver las curvas son un sello distintivo y podrían ser una opción si el evento fuera de noche.



No importa qué elija ponerse para dar el sí junto a Dalton Gomez, Ariana Grande siempre se verá fresca, sexy y auténtica a la vez. Se anima a todo y su gran día no debería ser la excepción. En cuanto al maquillaje, no creemos que sorprenda demasiado (aunque un look "estilo gráfico" como el de esta foto no le quedaría nada mal si busca algo más moderno):