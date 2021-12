Miguel Ángel Silvestre es el hombre más sexy de España

Miguel Ángel Silvestre es el más atractivo y sexy entre los actores españoles. Así lo indicó una reciente encuesta de un popular semanario español que colocó al actor de Velvet en la cima del Top 10 de “los hombres más guapos del país”.

El artista nacido en Castellón, Comunidad Valenciana, hace 39 años, se impuso por encima de modelos, deportistas y colegas. Y tiene con qué, ya que al margen de su talento profesional reconocido en su ya larga trayectoria, que incluye éxito como las series La Casa de Papel, Sense8 y Sky Rojo, Miguel Ángel Silvestre llama la atención por su atractivo físico e impecable estado atlético.

Miguel Ángel Silvestre, el más guapo de España, en la campana de YSL.

Es uno de los más deseados, y el actor lo sabe. Por eso, en su cuenta de Instagram comparte retratos de su vida íntima, relajado y sexy, o entrenando, generando suspiros entre sus millones de seguidoras y seguidores.

Además de su consagración como el más guapo de 2021 según la redacción de la revista española Semana, también el reconocido magazine para hombres GQ España destacó a Miguel Ángel Silvestre como nuevo ícono de estilo y de moda masculina.

El actor español de 39 años provoca admiración y suspiros por su estado atlético.

El actor estrenará la serie Los enviados, dirigida por el argentino Juan José Campanella, es actualmente la imagen internacional de la nueva fragancia masculina de Yves Saint Laurent “L´Homme”.

No es casual que el actor que soñaba con ser un consagrado tenista profesional ingresó al camino de la fama enamorando a la pantalla como fantasía erótica en la versión española de la serie fenómeno Sin tetas no hay paraíso.

Miguel Ángel Silvestre seduce desde su cuenta en Instagram con retratos de su intimidad.

Y desde entonces, su popularidad y carrera fueron siempre de la mano de su poder de atracción y seducción que adquirió dimensión global a partir del éxito de sus producciones en Netflix.

Miguel Ángel Silvestre es una celebridad, y no le importa que parte de su reconocimiento mundial haya sido por su atractivo físico. “Nunca me he sentido cosificado sexualmente, pero tampoco es que me haya parado a pensarlo”, expresó en una entrevista el actor que en Los enviados interpretará el papel de un cura.

Miguel Ángel Silvestre, un ícono de estilo masculino.

Mientras tanto, sus fieles seguidores lo miran y admiran a través de sus propias redes sociales y en ficciones que lo confirman como uno de los artistas latinos top del momento.