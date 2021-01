Loungewear: ¿qué es y cómo se lleva este estilo?

El confinamiento nos ha dejado innumerables lecciones, una de ellas es la inevitabilidad de normalizar el loungewear. La tendencia de la ropa de estar en casa, y su uso fuera de la misma, viene escalando posiciones en nuestro imaginario desde 2014. Lo que no nos podíamos imaginar es que se iba a convertir en nuestra ropa de trabajar, hacer ejercicio y quedar con amigos.

La pandemia ha desdibujado límites, modificado hábitos y acelerado cambios. Aceptemos la ‘nueva normalidad’ en nuestro guardarropa dándole la bienvenida definitiva al loungewear. Si bien en casa puedes llevar lo que más te guste y lo más importante es la comodidad, hay prendas que son aliadas poderosas para mantener el estilo.

Todas las firma de moda, tanto de lujo como fast fashion, dedican parte de sus colecciones en retail a la ropa para la casa (esa que usarías para estar acostado en tu sofá después de una jornada de trabajo) Esta premisa junto con el protagonismo de la comodidad, ha hecho que algunos códigos de la ropa homewear influyan, en cierto punto, a las colecciones ready to wear. La formalidad de los trajes, de los pantalones “clásicos” y otros básicos se ha visto intervenida por siluetas loungewear, al darle un refresh en cuestión de diseño.

¿Qué es el Loungewear?

El loungewear se define como ropa funcional y de “estar en casa”, pero que va más allá de solo pijamas. A esta lista entran prendas como los pantalones de lino ligeros para el verano, las camisetas de tejidos cálidos como el algodón, coordinados de remeras y shorts, overall y hasta ligeros suéteres de punto. La comodidad de esta división nos da la pauta para crear interesantes looks y sumar a nuestro armario diseños creativos.

¿Cuáles son las prendas indispensables para llevar este estilo?

1. La pieza icónica del loungewear

La nueva versión de estas prendas se presenta en textiles sumamente frescos y fluidos que se decoran en tonalidades neutras para combinarse prácticamente con todo.

2. Short de algodón: Los looks coordinados serán los favoritos para la ocasión, pueden incluir una fusión entre pantalones de pijama o de corte holgado y deportivo.

3. Jogger Una de las piezas mas infalibles es el jogger por su versatilidad al combinarse a la perfección con todas las prendas de tu guardarropas.

4. Camisa de lino Otra de las prendas que aporta frescura y formalidad.

5. Remera de algodón Un básico del guardarropas. La infaltable remera básica de algodón.

6. Buzo Un buzo de algodón para cuando resfresca.

7. Overall Fácil de llevar, ideal para cualquier ocasión. ( León 1985)

8. Prendas de punto En este punto puedes incluir prendas como un cardigan, un sweater, prendas livianas pero que abrigan cuando las temperaturas descienden.

Múltiples marcas de moda presentaron diferentes propuestas de diseño de tejido de punto para sus colecciones primavera/verano 2021, y al ser una prenda tan versátil, ésta no tardo en convertirse en tendencia, además de un básico que todos debemos de tener dentro de nuestro armario. Un suéter es el sinónimo de comodidad y refresca la imagen de look casero como una pieza de “nueva elegancia”. En este tiempo de quedarse en casa, los total looks loungewear se vuelven la opción infalible para el home office, pues brinda comodidad con un gran toque de estilo. ¿ Te animas a llevar este estilo?