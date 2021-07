Receta salvadora: torta de chocolate, fácil y con lo que tienes en casa

Nes, creador de la cuenta de Instagram @soyamodecasa, comparte con sus más de 340 mil seguidores recomendaciones súper útiles para limpiar, ordenar y organizar el hogar, además de recetas de cocina y algunos tips de decoración económicos. Esta vez, dejó una receta mega fácil de una tarta de chocolate imperdible. ¡Guarda esta nota y vuelve a ella cada vez que lleguen visitas inesperadas a casa!

Esta es "mi tarta salvadora", dijo Nes y aseguró que a tí también "te va a salvar las papas". Es fácil de hacer, rica, económica y seguro todos los ingredientes los tienes en tu casa.

Ingredientes

(para un molde de 18cm)

Huevo 1

Azúcar 100g

Aceite 2 cdas

Esencia de vainilla 1 cdta

Harina leudante 200g

Cacao amargo 1 cda grande

Agua hirviendo 100cc

Chocolate cobertura

Preparación

Con esta base de torta de chocolate, tu puedes jugar con más ingredientes.

Foto: Instagram @soyamodecasa

Batir el huevo con el azúcar, agregar el aceite y la esencia.

Incorporar la harina tamizada con el cacao y agregar el agua hirviendo.

Cuando está todo bien mezclado colocar en un molde enmantecado y llevar a horno medio precalentado, hasta que al pinchar con un cuchillo salga limpio.

Desmoldar y bañar con chocolate -esto no es obligatorio-.

¡Listo! "No me pueden decir que no es una receta súper fácil", desafía soy amo de casa.