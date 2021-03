Armar un living de cero es más fácil de lo que crees si sigues estos consejos

Si tienes que armar el living de tu casa y no sabes por dónde empezar, presta atención a estos consejos prácticos:

1-Elegir paleta de colores, materiales y medir bien todo el espacio. Si no sabes realmente que te gusta más, entonces empieza por lo que no te gusta. Es una buena forma de ir clasificando. Solo es elegir materiales, texturas y colores, no te adelantes.

2- Dejar lugar para plantas y macetas. Tener algo verde en tus espacios te va a ayudar a vivir mejor.

3- Planear la iluminación, tanto natural como artificial. No dudes en hacer arreglos que te ayuden a poder tener artefactos donde vos los necesitas. Así como para ubicar los muebles según el ingreso de la luz natural.

Finalmente cuando tienes todo lo demás definido, puedes elegir qué tipo y medida de muebles entran en ese espacio. Estos pasos te van a permitir elegir libremente sin equivocarte.

Siempre recomiendo, por mi experiencia como diseñadora de interiores, es que si estás haciendo una reforma o o alguna obra más complicada y necesitas algunos tips no dejes de consultarlo siempre con un profesional. Eso te va a ahorrar muchos problemas y dolores de cabeza.