"Tendencia de diseños" llega a Mendoza de la mano de Zoco. La charla de Gabi López será esta tarde en Bodegas Caro y los cupos ya están agotados.

Por si no la conocías, te la presentamos: es una experta en diseño de interiores. Entre sus clientes más conocidos se encuentran Adrián Suar, Matías Martin y Andy Kusnetzoff. Con una presencia ininterrumpida en Casa FOA desde hace diez años, López viaja por el mundo para traer las últimas novedades del diseño.

Antes de desembarcar en Mendoza, Gabi charló con MDZ Femme acerca de su carrera y todas las tendencias del mundo del diseño.

¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus inicios?

En mis inicios tengo de formación profesional como Diseñadora de Interiores, pero mi primera carrera fue Derecho cuando termine la secundaria. No fue un camino lineal y directo de llegar al diseño, sino que al principio fue otra carrera. Trabajando en una tienda central de la mamá de una amiga que era arquitecta, fui descubriendo el amor por los objetos y el diseño, los espacios y ahí tomé la decisión de cambiarme de carrera. Tiempo después, decidí estudiar diseño cuando la carrera universitaria no existía y después hice una especialización.

Así empezó con su estudio. Realizó una exposición en CASA FOA que le permitió la expansión y además estrechó lazos comerciales. Profundizó sobre materiales de técnicas, visitó plantas, donde aprendió muchísimo hasta que luego su trabajo fue reconocido con premios. Un año ganó el premio al mejor baño y una firma de sanitarios la premió con un viaje a uno de los showrroms que tiene en el mundo y eligió ir a Barcelona lo que significó también hacer un enlace en la feria de Milán. "Donde iba a descubrir un mundo que me iba a llevar a abrir un área mucho más trascendental en lo personal: Área de Investigación de Diseño y Comunicación", contó.

GabiLopez

¿Qué es lo que te llevó a hablar y transmitir todo tu conocimiento sobre tendencias?

La palabra tendencia está bastante vacía de contenido. Las tendencias describen el tiempo que nos tocan vivir, no son un color, textura o material sino, que cada uno de ellos de cada temporada tienen un significado que es el que observamos y revelamos y tiene un porqué. Cruzamos las tendencias con un observatorio social y, para ser experta en tendencias, hay que tener un profundo conocimiento del desarrollo de las mismas secuenciales de cada temporada. Para saber que es nuevo, viejo, anterior o por qué se usa más o menos. Conocer todo lo que sucede implica una dedicación full time por la cantidad de material que se revisa. Casa año mi informe de tendencias es el resultado de haber revisado aproximadamente 500 marcas de diseño. Otra de las claves es tener la intuición y empatía al máximo estado de sensibilidad posible, que nos caracteriza como diseñadores. Mirada de profundidad estética que nada queda libre al azar, somos muy curiosos, nos interesa mucho observar todo lo que pasa alrededor nuestro, sumado a la formación académica. En ese sentido, el año pasado agregué a mi formación un posgrado en Sociología del Diseño para poder seguir profundizando.

Mi estudio se divide dos áreas: el de interiorismo, donde realizamos los trabajos habituales de interiorismo y un área que es un laboratorio de investigación de materiales, de observación de tendencias. Es desde ahí donde elaboramos este informe anual de tendencias cada año después de viajar a las semanas del diseño del mundo, revisar esta cantidad enorme de información y poder producir no solo información sino también poder generar conocimiento. Poder relacionar y argumentar lo que vemos y conectar ciertas tendencias macro sociales con colección y tendencias micro como colecciones o materiales nuevas.

Este informe busca informar inspirar a diseñadores, marcas, equipos de marketing medios de comunicación. Ya que nuestro trabajo proporciona una visión estratégica que es a través de la investigación y la identificación de necesidades, de comportamientos y de tendencias emergentes de los consumidores. La finalidad es informar y dar herramientas para que se lleven que les van a servir como guía. Qué hacer mejor a continuación por qué y cómo, para el desarrollo de su próximo producto, marca, servicio o campaña.

¿Cómo nos ves nuestro diseño a nivel país, respecto el mundo?

El diseño evolucionó en cuanto a para qué sirve. Antiguamente era algo menos comprendido masivamente, hoy todo el mundo entiende que el diseño tiene una potencialidad al punto de influir en el estado emocional de las personas.

Uno vive dentro de un lugar y dependiendo del hábitat en el que uno está en contacto, también forma parte de cómo uno se va a sentir. Entonces el diseño está íntimamente relacionado con la calidad de vida de las personas y es una enorme responsabilidad como profesionales del diseño decidir cómo es cada cosa que hacemos. En los últimos años se ha puesto en juego, además, los conflictos globales que tienen que ver con el cambio climático y el diseño sustentable. Es una tendencia que ya no tiene vuelta atrás. Estamos en un momento de un cambio de paradigma muy fuerte donde se ponen en juego el futuro de las próximas generaciones. Cómo nos empezamos a transformar nosotros en este camino, es un desafío. Para las empresas, para nosotros, para un modelo que está agotado en la naturaleza y en ese sentido estamos en un proceso de transformación muy grande donde el diseño va camino al eco diseño y estamos todos aprendiendo. Hay un consumidor al que le cambió la cabeza. Generaciones jóvenes que tienen valores éticos individuales de consumo que se ponen en juego, y que a la hora de obtener un producto cuestionan de qué material está hecho, cuál es su origen, cómo impactan los materiales. Y se empieza a ver en la manera de consumir, en los hábitos y en el comportamiento.

GabiLopez

¿De qué se trata esta gira por el interior?

Este informe busca justamente informar, inspirar a diseñadores, marcas, equipos de marketing medios de comunicación. Ya que nuestro trabajo proporciona una visión estratégica que es a través de la investigación y la identificación de necesidades, de comportamientos y de tendencias emergentes de los consumidores. La finalidad es informar y dar herramientas para que se lleven que les van a servir como guía. Qué hacer mejor a continuación porqué y cómo, para el desarrollo de su próximo producto, marca, servicio o campaña.

El índice de temas que vamos a presentar tiene un foco marco-urbanístico de la ciudad. Este año tiene que ver con la arquitectura comercial, contando como es hoy, que elementos hay que tener en cuenta para proyectar una tienda y presentando tres casos. Dos casos de proyectos de interiorismo donde lo relevante es que se está contando una historia. Comportamientos de la generación Z, que está llegando en 3 años para convertirse en la fuerza laboral.

Conocer cómo piensa y cómo se comporta es importante para saber qué productos hay que diseñar por las características de consumo que va a haber a futuro para poder ser efectivos en nuestro trabajo. En micro tendencia presentamos nueva carta de colores y clasificados productos entre muebles y objetos de diseño, iluminación, cocinas y baños, experiencias de diseños y sobre arte. Y para cerrar se contará sobre la exposición más importante de diseño que se presentó en la Trianale que es el Museo de diseño de Milán se llama “Broquen nature” poniendo en foco en un diseño que se encamina a pensar en la sobrevivencia humana.

Aire y Luz - Casa FOA-05

¿Tenes alguna anécdota de viaje que te haya sorprendido, marcando un antes y después en tu carrera?

Conocer Milán me significó ver cómo se ponen en juego todas las variables de diseño a nivel mundial. Es la semana más grande e importante del mundo. Tiene una potencialidad producto de su historia, donde Salone del Mobile es la feria madre que cumplió 58 años. Más de dos mil firmas participan dentro y otras tantas fuera. Entran 380 mil personas a la ciudad donde se cruzan colectivos de diseñadores de todas las ciudades del mundo, donde hay diseño emergente, experimental, laboratorios, lanzamientos de productos, workshops y charlas de los mejores diseñadores del mundo. Lo que permite encontrarte con los pensamientos más relevantes del diseño y a mí ese abanico me resultó muy nutritivo y me dieron ganas de contarlo, capturarlo y poder volcar lo que más pueda servir como disparador de conocimiento para nosotros. Viajo a Milán hace aproximadamente 12 años, al principio mi devolución fue empezar a escribir para medios de comunicación, después un programa de TV de arte y diseño. Después quise empezar a querer elaborar un documento que graficara cada año un informe de pensamiento de diseño global. Ahí empezaron las charlas, hace 6 años, pequeñas en DArA o donde me convocaran hasta que tome la decisión de armar un equipo interdisciplinario. Este informe tiene un contenido macro y microsocial.

_MG_4770

¿Qué le recomendás a quien está empezando un proyecto con poco presupuesto? ¿Cuáles son los tips fundamentales que tiene que tener en cuenta?

Antes de nada, vivan el espacio y tómense un tiempo para ver cómo es vivir ahí

Porque a veces uno se imagina escenas de cosas armadas que después no se verifican en la realidad. Así que lo que primero que aconsejo es que se tomen unos dos o tres meses para habitar el espacio y ver bien que hábitos se tienen y cosas realmente se necesitan. Otra cosa importante es tomar las medidas de los espacios, hacer una lista de los muebles en relación a estas actividades que verificamos antes. Poder hacer una distribución de los muebles con medidas que te orienten, para que a la hora de ir a comprar la puedas llevar con vos y no te equivoques en las cantidades ni en las dimensiones. Entonces, si ya tenés todo definido podés tener un buen criterio a la hora de comprar. Lo mismo definir un estilo para que te guíe y no hacer mezclas raras, elegir una paleta de dos o tres colores. Entonces cada vez que salís, tengas presente medidas, estilos y colores. Si necesitas también podes llevarte muestras de pisos o materiales para elegir al momento de ambientar tu casa, si no vas a contratar a un profesional.

Las muestras de colores para pintar son importante. Pintarlas grandes y dejarlas durante 48 para mirarlas con la luz de la mañana, tarde y noche porque cambian. El color es luz, así que es importante ver eso. No utilizar materiales demasiado sintéticos que artificialmente impacten sobre tu calidad de vida. Si se puede tener luz natural mucho mejor, y sino pensar en una general y otra focal en lugares de trabajo, como escritorios o mesadas de cocinas. También alguna iluminación escenográfica como son las lámparas de pie o luz apuntando al cielorraso, para descanso que creen ambientes sutiles, armónicos de descanso. Hay momentos en el día que necesitamos luz para trabajar, para ver, luz pareja y otros para relajarnos y bajar cuando llegamos y es bueno tener alguna luz para entrar en calma.

DCIM\100MEDIA\DJI_0065.JPG

¿Querés saber más sobre deco? Seguime en Instagram Macarena Montoya.