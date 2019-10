El mes de Escorpio: ¿qué sucederá con tu signo?

Signos potenciados Cáncer, Escorpio y Piscis

La intensidad emocional de este signo es algo que todos tenemos, ya que los doce signos están en nuestra carta astral y en algún área personal se hará sentir esto, que se define en energía astral psico-emocional. Donde el sentir intenso, muchas veces es imposible de controlar llevando a sumergirse en los pensamientos trágicos, creyendo que no hay salida para el momento que se esta viviendo. Hay algo en que produce desborde, coloca en un escena rayando en la desubicación, puede estar esta escena teñida de celos, de obsesión, llena de reclamos que recuerden a los pataleos de un niño. Muchas veces este desborde emocional no es evidente para otros, la postura silenciosa, misteriosa, como si el rostro no pudiera trasmitir la procesión que esta siendo vivida en lo más interno.

Bien, este es un mes para poner atención en todo esto descrito que puede ser propio o reflejado por otra persona. El objetivo de este signo y su energía astral, es buscar transformación, un cambio que no podemos hacer solos, la ayuda de un terapeuta o profesional es lo indicado. El estar ante un límite crítico, excesivo en emociones, es la antesala a un gran proceso, es el momento, de las muertes que vive el ego, en nuestro encuentro con la madurez emocional, para ser seres completamente desarrollados y conscientes.

Este mes al estar el Sol en Escorpio se encontrará con la oposición de Urano en Tauro, dando una tendencia al encuentro con imprevistos, hechos que salen del control, aquello que se cree que sucede como rutina normal, entra en cambios que solo se necesita: capacidad de adaptación, un talento creativo para resolver y rearmar una nueva visión.

Como todos los meses, hay cuatro fases lunares

28 de octubre Luna nueva Sol y Luna en Escorpio signos involucrados Cáncer, Escorpio y Piscis

Revisar todo lo que no está siendo útil, todo emoción tóxica, todas las situaciones reiterativas y tomar la decisión de terminar con todo esto. Aceptar que soltar es la forma de cambiar.

04 de noviembre Luna creciente Sol en Escorpio Luna en Acuario signos involucrados Géminis, Libra, Acuario

Semana para activar las relaciones, conectar con un dialogo más amplio, involucrarse en actividades grupales, para poder ver otros pensamientos o ideas creativas. Sentir el modo que liberas emociones, encontrados vínculos mas abiertos

12 de noviembre Luna llena Sol en Escorpio, Luna en Tauro junto a Urano signos involucrados Tauro, Virgo, Capricornio

Observa como fluye tu vida, que muchas cosas pueden cambiar, pero estás en tu camino yendo hacia la posibilidad de encontrar en tu pareja o compañeros de la vida; la parte que necesitas para estar completo. Todo lo que llega en forma abrupta del destino, esta enseñándote que no posees el control, solo puedes saber decidir, según como lo tomas: para crecer o para sufrir.

19 de noviembre Luna menguante Sol en Escorpio, Luna en Leo signos

involucrados Aries, Leo, Sagitario

Momento de acabar con miedos inconscientes, bucear en lo profundo de tu ser, revisar los dolores corporales reiterativos, o alguna enfermedad del presente. Los sueños pueden ser mensajes importantes que te marquen la guía hacia donde poner tu acción.

Mercurio estará retrogrado en Escorpio desde el 31 de octubre al 20 de noviembre

Signos involucrados Cáncer, Escorpio, Piscis Signos con más tensión Tauro, Leo y Acuario

Los hechos erróneos muestran una distracción necesaria, para que pongas atención en ese error, que te enseña la dualidad de la mente y que si integras los opuestos encuentras un nuevo modo de pensar. Revisá para aprender, silencia tu mente para escuchar tu corazón.

Venus en ingresa a Sagitario el 2 de noviembre signos más involucrados Aries, Leo, Sagitario. Signos con más tensión Géminis, Virgo y Piscis.

Se exalta la pasión por la vida en la naturaleza, los viajes, las búsquedas profundas para encontrar un sentido más amplio en el modo de vida. Enamorarse, esta teñido de un pensamiento elevado, de una creencia de pensamientos recibidos por la educación y el ambiente social. Buscá tu desarrollo de autoestima conectado con la simpleza de la vida, haz el viaje de tu vida suelto de creencias. Incorpora nuevos modos de creer en el amor.

Marte ingresa a Escorpio el 19 de noviembre Signos involucrados Cáncer, Escorpio, Piscis. Signos en tensión Tauro, Leo, Acuario

La enseñanza de esta posición de Marte en un lugar donde es su regencia antigua, lleva a una propuesta de quietud aparente, para dar tiempo a los procesos internos; que tendrán que esperar un tiempo para darse a conocer. La estrategia del silencio, de saber esperar antes de actuar, ayuda a toda situación, que pida estar en una actitud de afirmarse para lograr objetivos.

Marte es el guerrero interno que protege en caso de peligro, es el sistema inmunológico en nuestro sistema biológico, es la reja de una casa, la contraseña de las cuentas, etc.

En este signo pide ser observador , desconfiado, por protección, salir de la inocencia es un acto de madurez; que enseña, que no es necesario tener que sufrir para ser consciente y maduro.

Mes para afirmarse, guardar silencio, ser firme en las decisiones tomadas, dirigir toda acción a reforzar la salud física, mental y espiritual.

Ana Moyano

Astrología para evolucionar.