Cuál es la comida ideal para cada signo del zodíaco

Hay muchos estudios que demuestran que somos lo que comemos, y que la manera de comer y los platos que elegimos tienen que ver mucho con nosotros. Por eso la astróloga predictiva Priscilla Maciel, creadora de @losastrosdicen comparte cuál es la comida ideal para cada signo. Un menú completo para que tengas en cuenta a la hora de preparar un almuerzo o cena especial.

Aries: “Le gusta la comida picante, caliente y que da energía. Siempre está en movimiento y come rápido. Opta por el fast food. Es ansioso, apurado y enojón. Al pedir por delivery, lo quiere para ya, busca todo el tiempo donde está y lo espera en la puerta. Comida ideal: Mexicana, picante y fast food”.

Tauro: “Le gusta disfrutar de buenos momentos. La comida despierta todos sus sentidos, y ama probar diferentes platos. Le gusta sentarse y vivir la experiencia gastronómica en lugares donde se come bien. La comida le da seguridad y es un elemento clave para conquistarlo. Le cuesta muchísimo hacer dieta ya que ama el pan y la pasta. Si pide delivery, quiere que la comida llegue caliente, que no se enfríe y que se lo traigan con buena presentación. Comida ideal: Estilo gourmet”.

Géminis: “Le gusta ir a comer a lugares cool, le interesa más el ambiente para relacionarse que por lo que vaya a comer. No pone mucho foco en la comida. Si sale a comer, se la pasa sacando foto a lo que come para mostrarlo en redes. Va a pedir diferentes menúes en uno. Como siempre le gusta probar cosas nuevas, se anima al último combo de cada restaurante. Si pide delivery, recibe el pedido con el teléfono en la mano, con la tablet, haciendo dos cosas a la vez, es multitasking. Comida ideal: Buffet donde puede probar distintas cosas”.

Cáncer: “Le encanta comer. Su especialidad es cocinar, inventar recetas y le gusta comer casero. Fanático de la comida de los domingos y las recetas tradicionales familiares. Come mucho y ama lo dulce. Si opta por salir a un restaurante, pide un plato clásico, no es súper exótico. Si pide delivery, lo recibe en pijama. Le gusta estar en la cama y disfruta de estar en su casa. Como es sensible le resulta un buen plan comer en la cama mirando una película dramática. Comida ideal: Recetas de la abuela, sopas caseras y comida tradicional”.

Leo: “Necesita cosas grandilocuentes, los menúes con entrada, plato principal y postre. Si pide delivery se arregla para recibir el pedido. Puede armar una velada romántica para su pareja. Ama ir a eventos super glamorosos, cuanto más elegante mejor. Invita a su pareja a comer a lugares caros, no escatima y se luce. Le gustan los vinos y la seducción a través de la gastronomía.Cuando recibe gente en su casa la mesa se destaca por su buen gusto y opulencia Comida ideal: Carne braseada con vino”.

Virgo: “Es obsesivo por la comida saludable, puede ser vegano. Un buen menú va de la mano de un plato de verduras, con semillas y productos de la huerta. Come lo justo y necesario, no se excede. Tiene una rutina de comida muy lineal. Le importa saber cómo se cocina y qué ingredientes lleva el plato. Si piden delivery, lo recibe con alcohol al 70% ( medido con exactitud) y empapa los paquetes para desinfectar todo, meticuloso y detallista. Controla que esté todo lo que pidió. Comida ideal: ensaladas y comida orgánica”.

Libra: “Le encantan los dulces y los postres. Su salida ideal es tomar el té con una buena porción de torta. Tiene que estar atento a su peso y cuidarse de no engordar, porque tienen tendencia a aumentar unos kilos. Es muy buen cocinero, agasaja y está en todos los detalles. Cuando va a comer a un restaurante le gustan los protocolos y buenos modales. Odia comer solo. Si pide delivery, suele hacer muchas preguntas sobre el pedido antes de hacerlo, puede llamar para cambiar las opciones porque siempre duda y le cuesta decidirse. Comida ideal: tortas, bombones y dulces”.

Escorpio: “Es intenso y por eso, le gustan las comidas con carácter y personalidad. Un plato bien preparado va de la mano de mucho condimento, especias y un toque picante. Se animan a hacer experiencias sensuales con su pareja por ejemplo con comer con los ojos vendados. Es sensual y pasional. No tolera tener hambre y se pone de mal humor. Es extremista: o come un montón o no come nada. Cuando decide hacer una dieta es estricto en hacerla porque tiene miedo a extralimitarse. Es obsesivo, si pide sushi, cuenta las piezas y cantidad de cada una de las que pidió. Comida ideal: sushi con mucho wasabi”.

Sagitario: “Le divierte explorar y conocer a través de la comida. Conoce todo sobre los orígenes de los platos que come y sino lo investiga. Le gusta probar platos exóticos y le encantan los dulces. Para un sagitariano, todo ronda con alegría y buen humor, por lo que sí está angustiado se olvidará de comer. Le gusta el picante. Si pide delivery, lo recibe con buena onda, alegre, sin problemas, con una sonrisa en la cara, sin dramas. Comida ideal: Tailandesa, étnica”.

Capricornio: “Son personas serias, austeras, tradicionales, por lo que no van a querer probar el último plato a la moda. Si elige comer en un restaurante, va a preferir que sea un lugar clásico, donde pueda comer tranquilo sin tanta gente. Es muy organizado, si tiene una comida con amigos, seguro será el que planifique el encuentro. En su casa, compra comida para toda la semana y se organiza para tener todo listo para cada día. Si pide delivery, va a controlar si llegó a tiempo o no, le importa mucho la puntualidad. Es muy trabajador y responsable. Si pide algo es porque no tuvo tiempo para cocinar porque trabajó mucho. Comida ideal: Asado”.

Acuario: “La comida no es tan importante en su vida. Es práctico y puede comer cualquier cosa. Su mente lo entretiene tanto que no se da cuenta que tiene hambre. A la hora de tomar el mando en la cocina, le da un toque diferente a la comida y prepara un plato creativo e innovador. Si sale a comer afuera, se anima a elegir un plato original y distinto. Puede ser veggie porque le importan los animales y es muy idealista. Organiza salir a comer en el momento, no planifica con antelación. Suele tomar mucho café para acompañar largas charlas con amigos. Comida ideal: picada con mucha variedad y comidas originales”.

Piscis: “Para ponerse a cocinar tiene que estar feliz o con ganas, su estado de ánimo lo influye mucho. Le gustan las comidas suaves, frescas, y los pescados. Toma mucha agua. Tiene tendencia a tomar alcohol. Elige comidas que no sean muy procesadas y que no tengan tantos conservantes. Si pide delivery puede olvidarse minutos después de que hizo el pedido. Una vez que lo recibe, se lo lleva a la cama mientras lo come viendo una serie. Comida ideal: Mero al vino tinto”.