Día de los enamorados: ¿cómo son los signos en el amor?

¿Cómo eres cuando en el amor? ¿Con qué personas tienes mayor compatibilidad y más posibilidades de que el romance avance? Se acerca el Día de los enamorados 2022 y en estas cuestiones la astrología puede darnos algunas pautas claves. La astróloga predictiva Priscilla Maciel comparte detalles de cómo es la personalidad de cada signo zodiacal a la hora de amar.

“Una de las primeras pautas a tener en cuenta es si la persona que amas, o con quien buscas comenzar una relación pertenece a un signo de Aire, Tierra, Fuego o Agua”, asegura Maciel, creadora y autora de @losastrosdicen.

Los signos de Fuego son Leo, Sagitario y Aries. Se destacan por ser impulsivos, se conectan con el deseo y la vitalidad. Los signos de Tierra son Tauro, Capricornio y Virgo. Maciel explica que poseen un mayor contacto con el mundo material, les importa ser concretos e ir por un objetivo en la vida. Acuario, Géminis y Libra, son signos de aire. En ellos predominará la palabra, la objetividad y la rapidez. Los signos de Agua son Piscis, Cáncer y Escorpio. Suelen ser personas apegadas, conectadas con las emociones, lo sensible y la empatía.

Aquí un listado detallado de cómo son en el amor cada uno de los 12 signos del zodíaco:

ARIES: “En el amor, lo da todo desde el principio. Son amantes apasionados, pero pueden enfrentarse al problema de no saber cómo mantener sus relaciones sentimentales. Al principio, todo será fogosidad e intensidad pero luego la monotonía y la rutina pueden cansar a un ariano. Ellos buscan acción y movimiento en sus relaciones. Para conquistar a Aries se necesita asegurarle cierta dosis de libertad dentro de la relación, ya que detesta ser controlado. Un ariano espera una pareja que muestre tenacidad y mucha fuerza ante los retos”.

TAURO: “Los taurinos en el amor preferirán mil veces la calidad a la cantidad. Buscan estabilidad material y fidelidad en una relación. Los taurinos buscan una pareja tranquila, trabajadora, que les aporte seguridad. Para conquistar a Tauro, se necesita paciencia, ya que no abren su corazón a cualquiera. Es importante ser amable, cortés, poder crear un ambiente de seguridad y tener claros los propósitos de la vida”.

GÉMINIS: “Para este signo es importante la comunicación en su pareja. Le encanta sorprender y que le sorprendan. Uno de los desafíos para quienes estén en pareja con Géminis es poder adaptarse a sus cambios constantes de personalidad. Más allá de esto las personas de este signo siempre están pensando qué cosas pueden hacer para pasarlo bien en una relación. Son dinámicos, divertidos, extrovertidos y conversadores. La pareja ideal para Géminis tiene que ser comunicativa, activa, y con una gran predisposición a experimentar cosas nuevas”.

CÁNCER: “En el amor a Cáncer le gusta sentirse protegido. Espera que lo traten con delicadeza, puede ser un tanto sensible. Necesita de una pareja comprensiva, sentimental y para Cáncer es importante que la persona que ama quiera formar una familia. Busca un compañero, alguien que tenga sus mismas proyecciones en la vida y no que esté pensando todo el tiempo en viajar y no estar en casa. Para conquistar a Cáncer se necesita paciencia, ser sensible a sus emociones y empático para no herirlo”.

LEO: “El amor con Leo desde el primer momento será intenso y pasional, las demostraciones de amor son constantes hacia su pareja. Leo necesita de un compañero abierto, muy sincero, que no le importe demasiado que él sea el centro de atención en toda reunión. Una de las claves para conquistar a un leonino es ganarse su confianza. Debes tener cierto carácter y fortaleza, porque al tratarse de un signo tan temperamental necesita de una pareja fuerte en la que apoyarse en momentos difíciles”.

VIRGO: “Virgo no se caracteriza por ser pasional ni por involucrarse tan profundamente en una primera instancia. La clave si te enamoras de un Virgo es que necesita tiempo para entregarse al otro y dejarse amar. Una vez que eso suceda, es uno de los signos con mayor entrega y sacrificio por su pareja. A veces su búsqueda de la perfección (también en sus relaciones) puede convertirlo en un inconformista. Para Virgo es importante mantener charlas intelectuales y profundas con la persona con quien comparte sus días. Para conquistarlo no debes pasar por alto los detalles, mostrar orden y estabilidad en la vida, dos claves para este signo”.

LIBRA: “Una de las cosas que define a Libra es que desde edad muy temprana se verá involucrado en varias relaciones sentimentales, ya que adoran conquistar y lo hacen de forma muy natural. Gracias a su empatía y diplomacia, se adapta bien a las necesidades de su pareja. Sabe alcanzar el equilibrio en casi cualquier tipo de relación. La pareja ideal de un libriano tendrá que llevarle el ritmo social que suele acompañar a este signo. Además de poder “empujarlos”, cuando estén indecisos. Para conquistar a Libra, debes hacerlo sentir seguro en la relación, así como demostrar buen gusto y sentido de la estética”.

ESCORPIO: “Si hay algo que define a Escorpio en el amor, es que es sumamente intenso, absorbente, enérgico y pasional. Se entrega al máximo a su pareja. Es un signo muy sexual y magnético, y esto es un punto importante en su relación. Pero atentos, porque no conoce el punto medio y puede llegar a ser muy posesivo. Para Escorpio la pareja ideal debe tener el mismo nivel de energía y estar dispuesto a sufrir esas subidas y bajadas emocionales tan escorpianas. Los escorpianos buscan una pareja con personalidad, alguien distinto a los demás. Es importante ser pasional y sexual en el ámbito privado para conquistarlo”.

SAGITARIO: “Las personas de Sagitario son sinceras, activas, pasionales y de mentalidad abierta con respecto al amor. Pero atención como son muy positivos, pueden idealizar demasiado a su pareja, y luego verse envueltos en desengaños amorosos o golpes bruscos con la realidad. Busca una persona activa, que comparta sus mismos valores y le encante viajar. Para conquistarlo, debes mostrarte tal cual eres desde el minuto uno de la relación. Sagitario ama la transparencia y la sinceridad. Lo enamora el entusiasmo y las propuestas de planes que lo hagan salir de la rutina”.

CAPRICORNIO: “Capricornio no es de los signos más expresivos en cuestiones de amor. En el comienzo de una relación puede resultar precavido y frío, pero una vez ganada su confianza, manifestará su afecto y cariño, siempre más con gestos que con palabras.La pareja ideal de Capricornio debe tener en claro sus objetivos y metas. Para conquistar a Capricornio, hay que demostrarle compromiso en la relación día a día. Es un signo que se rige por la constancia y los hechos, no por simples demostraciones de amor.”

ACUARIO: “Acuario, hace todo a su manera y no sigue ‘prototipos’ de relaciones. La pareja ideal para un acuariano debe darle espacio y comprender lo que este necesita. No le gustan las personalidades posesivas. Puede mostrarse algo frío y distante, con poca demostración de cariño a su pareja. Para conquistarlo, es esencial darle libertad para volar. Otra de las claves es compartir la pasión y compromiso por alguna de las causas en las que se involucra. Adora formar parte de grupos que tengan como objetivo la realización de algún tipo de ideal”.

Piscis es un signo sensible, amoroso, tierno y delicado en cuestiones de amor. Para conquistarlo es necesario ser demostrativo en el amor y agregar cierto romanticismo. Foto: Unsplash.

PISCIS: “Es un signo sensible, amoroso, tierno y delicado en cuestiones de amor. Adora la poesía, las fantasías y todo lo que implica una alta intensidad emocional y una buena carga de sentimientos. La pareja ideal de Piscis debe demostrar sensibilidad, y tratarlo con delicadeza. Busca un compañero con el cual fantasear. Para conquistarlo es necesario ser demostrativo en el amor y agregar cierto romanticismo. Sin embargo, eso no es todo, ya que este signo no se conforma, le importa que su pareja siga descubriendo cómo seguir ganando su corazón”.