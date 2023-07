Doble duelo de estilos en Bangkok: Zaira Nara vs Pampita

Desde que Zaira Nara y Pampita pisaron Bangkok, era casi imposible no pensar en un duelo de estilos made in Argentina pero trasladado al Sudeste asiático. Ambas viajaron hasta allí como embajadoras argentinas de la marca de joyería, Pandora, y por supuesto, ni las joyas ni los looks podían faltar.

Las modelos disfrutaron del primer día con su cena de bienvenida, y durante la segunda jornada, las influencer asistieron a un shooting de la firma y a un tradicional paseo por Bangkok. En ambas ocasiones, tanto Zaira Nara como Pampita, se enfundaron en looks súper trendy. ¡Arranca este nuevo duelo de estilos!

Para las fotos, Zaira Nara se apuntó a un outfit total black, muy sensual, en el que solo llevó un top de encaje y transparencias, medias translúcidas, conjunto lencero, blazer, mini bolso y kitten heels. La modelo es fanática de las transparencias y las volvió a elegir para esta ocasión, junto con un maquillaje en tonos metalizados y su larga cabellera suelta.

Y del negro nos trasladamos directamente al rosado o a la tendencia Barbiecore con el look de Pampita. La conductora se decantó por un vestido midi en rosado pastel, de escote cerrado, mini cut-outs, apliques de hebillas doradas y tajo lateral. Con sus joyas Pandora y su coleta tirante, la argentina se convirtió en la Barbie moderna del evento.

Look 2 de Zaira Nara: denim + cuero + plataformas. Foto: Instagram @zaira.nara

Look 2 de Pampita: brillos + cut-outs. Foto: Instagram @

La segunda parte de este duelo de estilos se definió en las calles tailandesas, en donde las embajadoras posaron con sus espectaculares looks. Mientras que Zaira Nara siguió una línea más canchera con vestido camisero de denim, botas de cuero rojo con plataformas y bolso verde, Pampita defendió su estilo glamoroso con sandalias de tacón y vestido negro, cuajado de cristales plateados, de escote halter y aberturas en su cintura.

A pesar de que optaron por estilismos totalmente opuestos, Zaira Nara y Pampita resumieron cuatro tendencias claves del 2023: transparencias, Barbiecore, full denim y brillos. ¿Quién se queda con el primer lugar en este duelo de estilos?