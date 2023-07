Aprendé a comprar ropa de forma inteligente

El simple hecho de ir de compras puede ser muy placentero o estresante, y depende mucho de muchos factores. Por eso, hoy te voy a dejar algunos tips para que la próxima vez que compres ropa lo hagas de forma inteligente y funcional, con prendas que acompañen tu estilo, te favorezcan y se complementen con tu guardarropa actual.

Una compra inteligente es aquella compra que no es impulsiva, sino que está pensada. Es una compra consciente que se ajusta a nuestro presupuesto y especialmente a nuestro guardarropa y estilo de vida. Aprender a comprar de forma inteligente es una de las mejores maneras de mantener nuestro guardarropa actualizado sin excedernos de nuestro presupuesto, por eso te cuento cuáles son las mejores estrategias para tu próxima salida de compras.

Antes de ir de compras

Uno de los pasos fundamentales para comprar de forma consciente es saber qué prendas ya tenemos en nuestro guardarropa y cuáles necesitamos reemplazar o incorporar. Para esto es importante analizar nuestro guardarropa y armar una lista de las prendas que necesitamos comprar. Lo ideal es conocer cuáles son los tipos de prendas que más nos favorecen y en que color, para que entonces sea realmente una compra pensada en función de nuestras características y estilo.

Revisá en tu guardarropa cuáles son las prendas que necesitas reponer o incorporar.

Uno de los pasos es saber qué prendas tenemos en el guardarropa.

Armar esta lista de prendas de forma consciente va a ayudarte a que las prendas sean una inversión y no un gasto. Para lograr esto es importante también definir un presupuesto disponible e intentar mantenernos dentro de el.

Vamos de compras

Una vez que definís ir de compras buscá hacerlo con tiempo, muchas veces en el apuro adquirimos prendas que no necesitamos. También es importante que estés cómoda, si vas a tener que caminar mucho pensá en el calzado que vas a usar. A la hora de elegir las prendas, te conviene inclinarte por cortes clásicos, colores neutros y telas de la mejor calidad posible, para asegurar varias temporadas de uso. Lo ideal es buscar prendas de media estación atemporales y versátiles para lograr un sinfín de combinaciones.

Cuando hablamos de prendas de la mejor calidad posible es importante recordar nuestro presupuesto y tener en cuenta que no siempre lo más caro es lo mejor ni la oferta es tal si no vamos a usar esa prenda realmente. La prenda más cara es aquella que compramos y no usamos, por eso buscá siempre adquirir prendas que realmente te gusten, te hagan sentir radiante y segura de vos misma.

Una buena estrategia a la hora de comprar es pensar cómo la prenda que estamos por adquirir complementa nuestro guardarropa actual y cuantos conjuntos podemos armar con ella (lo ideal es que sean por lo menos tres). El objetivo es que las prendas nuevas sirvan para actualizar y optimizar lo que ya tenemos dándole versatilidad a nuestros looks.

Las prendas que no pueden faltar en tu armario

Si bien todas tenemos un estilo que nos define, es importante tener en cuenta que hay prendas que son un comodín que nos sirven para armar infinidad de looks, ya sean formales o casuales.

Entre las prendas que no pueden faltar en tu guardarropa se encuentran:

La camisa blanca: es una prenda clásica que otorga una fuerte presencia. Es un básico siempre presente y que nos permite armar diferentes looks.

es una prenda clásica que otorga una fuerte presencia. Es un básico siempre presente y que nos permite armar diferentes looks. Las remeras clásicas: lisas sin estampas y en los tonos neutros de nuestra paleta personal son un básico para looks más casuales.

lisas sin estampas y en los tonos neutros de nuestra paleta personal son un básico para looks más casuales. El jean recto: sin roturas te va a servir de base para armar infinidad de conjuntos.

sin roturas te va a servir de base para armar infinidad de conjuntos. Los blazer de corte sastrero: y la campera de cuero son el complemento ideal para los días más fríos y te van a acompañar por varias temporadas.

Elegí prendas de cortes clásicos y de la mejor calidad posible para poder armar infinidad de looks.

Imágen: @fashionjackson.

Imágen: @fashionjackson.

Imagen: @cocobeautea.

Imagen: @cocobeautea.

Si querés incorporar tendencias a tus compras inteligentes, elegí aquellas que mejor acompañen tu estilo y que vayan a estar vigentes por más temporadas. Tené en cuenta que es preferible comprar pocas prendas pero que realmente vayamos a usar y que potencien lo que ya tenemos a comprar mucho creyendo que es barato y no usar nada de lo adquirido.

Recordá siempre que tu imagen personal habla de vos, buscá que te represente eligiendo prendas que acompañen tu estilo y te hagan sentir cómoda y segura con vos ¡Mostrale al mundo tu mejor versión!

* Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com