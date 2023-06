La importancia de tener colores neutros en tu guardarropa

Después de una explosión de color marcada por el boom del color blocking y de los tonos neon, los neutros vuelven renovados y dispuestos a marcar el street style de la temporada.

Los tonos neutros son aquellos que poseen baja intensidad y saturación de color. Entre ellos podemos encontrar el blanco, negro, grises, beige, naturales y los tonos tierra.

Usualmente se tiende a relacionar estos tonos con el lujo y la elegancia, ya que logran crear estilos armónicos con la mayoría de los colores.

Lográ looks en tendencia combinando diferentes colores neutros. Imagen Glamour México

¿Qué transmiten los colores neutros?

Estos colores nos remiten a la simpleza, transmiten sofisticación y elegancia. Además los tonos neutros son los preferidos por las influencers de estilo minimalista ya que son un comodín que se adapta a diferentes situaciones y looks.

Los tonos neutros son colores calmos y "silenciosos" que nos llaman a la introspección.

El color blanco también es tendencia este invierno. Imagen @telodijenena

Los tonos beige, grises, tierra y naturales se adaptan a looks y estilos tanto informales como formales. La clave está en el tipo de prenda elegida para armar estos looks que marcan tendencia. Podes armar un outfit casual con un jean claro y un hoodie oversize o lograr un estilo más formal con un pantalón de vestir crema y un blazer del mismo tono.

Imágen: @modeblogg.

Imágen: Aimee Song.

Incorporá los neutros a tu guardarropa

Tener prendas en tonos neutros nos permite alcanzar un mayor número de combinaciones. Los neutros combinan con facilidad con el resto de la paleta cromática, por lo cual combinarlos no solo resulta más sencillo sino que nos brindan un sinfín de posibilidades. Es por esto que es recomendable que aproximadamente el 60 % de nuestro guardarropa sea en estos tonos y el resto en colores más vibrantes dentro de lo que nuestra paleta personal permita.

Tener una mayor proporción de piezas en colores neutros nos ayuda a armar un fondo de armario atemporal y versátil, donde usamos el color como acento de nuestros looks. Al contar con mayores opciones para combinarlos, los colores neutros nos permiten jugar con las diferentes prendas y armar looks es capas ideales para mantenerse abrigada y en tendencia. Sumá un blazer al look para lograr más capas. Imagen @telodijenena

Tres formas de combinar los tonos neutros

Si querés incorporar tonos neutros pero de una forma original y única, una excelente opción es elegir prendas con texturas. Pueden ser relieves, bordados, entramados y estampas que mezclen variaciones del tono elegido. Las prendas con textura, como el bouclé, son ideales para dar otra dimensión al outfit. Imagen @styleandthebeach

Otra opción para combinar tonos neutros es elegir dos colores neutros diferentes y complementarios, como el crema y el camel. En esta forma de combinar los colores también podés sumar texturas para agregarle más profundidad al look.

Una manera muy elegante de combinar colores neutros es elegir un color y combinar un look monocromático en diferentes gamas del mismo tono. Por ejemplo, podés elegir diferentes tonos de gris para lograr un look muy sofisticado. Elegí diferentes tonos de beige para lograr un estilo muy sofisticado. Imagen @telodijenena

Si buscás una combinación que en las últimas temporadas fue cobrando cada vez más popularidad, el negro y el marrón son los colores neutros a elegir. Está sobria combinación es ideal para usar en looks más formales, cuando buscás transmitir responsabilidad o en ámbitos laborales. Tené en cuenta que para lograr el efecto deseado en el look es importante elegir el tono de marrón adecuado, lo ideal es que no sea demasiado chocolate, sino que se acerque a los tonos suela o canela.

Lo principal que tenés que tener en cuenta a la hora de elegir los colores para tu look es usar aquellos que acompañan tu estilo personal, tu estilo de vida y que más te favorecen. Siempre buscá elegir prendas, colores y combinaciones que te hagan sentir segura de vos misma, cómoda y que te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com