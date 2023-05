Outfits en tonos celestes y blancos como look otoñal

El celeste y el blanco son colores que combinan de forma natural y generan looks armónicos, que transmiten frescura, pureza y bienestar. El celeste es un tono sereno y sofisticado, noble y atemporal. Es un color que está de moda y según cómo lo combinemos puede lograr looks de estilo romántico, clásico o más descontracturados. Mientras que el color blanco transmite pureza, frescura e inocencia. Es el color elegido para transmitir sinceridad y espiritualidad.

Los tonos celeste y blancos combinados generan looks armónicos, frescos y naturales. Además, en el caso de Argentina, remiten a los tonos de nuestra bandera, por lo cual generan sentimientos de patriotismo y pertenencia, por eso, si querés llevar en tus looks los tonos patrios forma sutil, canchera y fashionista te dejo algunos tips y looks para que te inspires.

El celeste es muy versátil, animate a crear nuevas combinaciones. Imagen @galagonzales

Imagen @galagonzales

Cómo combinar celeste y blanco

Si bien esta combinación de colores resulta armónica, tené en cuenta tu colorimetría. Si el blanco no te favorece, optá por tonos crema - incluso podés elegir tonos beige claros.

El celeste combinado con el blanco generan looks muy frescos, mientras que al combinarlos con tonos crema dan sensación de mayor calidez.

El celeste también puede ser un parte de un look otoñal.

Tené en cuenta también las proporciones del color, podes usar un total look en celeste, creando un outfit que transmite suavidad pero que a la vez es llamativo por el uso del color o usarlo como tercera pieza que aporte color en un look clásico.

En un look monocromático no hace falta que todas las piezas sean del mismo tono de celeste, jugá con las diferentes tonalidades y texturas para crear un look único.

Si querés ser más original y combinar celeste con otros colores, podés combinarlo con lila, lavanda, naranja o verde para lograr conjuntos juveniles y alegres; o con rosa suave para un estilo romántico.

Animate a jugar con el color. Image Cut y Paste

Looks para que te inspires

Elegí un total look en blanco con un jean que te calce perfecto y un sweater inmaculado, dale el detalle de color con un tapado celeste para lograr contraste. Si buscas un outfit estilo smart casual, elegí un jean recto con camisa blanca y blazer celeste. Esta misma combinación, pero con una remera y zapatillas la podes usar para un estilo casual y relajado. También podés cambiar el blazer por un sweater. Jean y Tapado son una combinación ideal para usar el fin de semana largo. @valerialipovestsky

Si buscás un look monocromático podés animarte y usar una falda midi con un sweater o buzo, o combinar un pantalón celeste con un sweater a tono. Imagen Cut y Paste

Siempre recordá elegir looks que te hagan sentir cómoda, que te den seguridad y aumenten tu autoestima. Animate a jugar con la moda, usa la ropa a tu favor para mostrarle al mundo tu mejor versión.

*Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

¡Síguela en Instagram!: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com