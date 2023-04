Zaira Nara logra dos looks cancheros con un mismo jean: podés hacerlo posible

Viajar desde el campo hasta un desfile es una de las tantas travesías que realiza Zaira Nara en su día a día. Aunque la mayoría no suele pasar por esta situación, es cierto que sí podemos salir de la comodidad de nuestras casas y asistir a un cóctel o reunión en algún bar o restaurante de moda de nuestra ciudad, en el que el look de entrecasa no funciona para esta ocasión.

Es claro que el mismo atuendo no logrará el mismo resultado en ambas situaciones, pero ¿si mantenemos alguna prenda? Este fue el desafío que se planteó Zaira Nara al usar jeans para su día de campo como para un desfile top en la ciudad. Aunque no lo crean, la modelo triunfó con los dos looks y aquí están las pruebas.

Zaira Nara triunfa con looks completamente distintos que coinciden en un mismo jean. Foto: Instagram @zaira.nara

Zaira es fanática de la vida en la naturaleza y de las largas cabalgatas, por eso cada vez que encuentra tiempo libre, se transporta al campo para entrar en contacto con su faceta más relajada. Para una de sus salidas exprés, la influencer llevó jeans bootcut junto con crop top rosa claro, camisa verde oliva anudada, chaqueta de denim marrón pera, botas chocolate y gorra borravino.

Mimetizada con el entorno, Zaira Nara apostó por jeans para estar cómoda y reforzó su estilo con varios colores que se encuentran en la naturaleza, como marrón o verde, en tonalidades más claras y adecuadas para el día. Conservando la vibra casual, la supermodelo partió hacia la ciudad para disfrutar de una invitación más citadina como el desfile de la marca Gusmán.

Luego de transformarse en su auto, la argentina acaparó todos los flashes con su look mega canchero y en tendencia. Sus jeans fueron los mismos que llevó para su salida al campo, pero logró modificarlos un poco al doblar el bajo hacia arriba y dejar a la vista parte de sus piernas.

De esa manera, sus botines de tacón azul claro destacaron su altura junto con su elección de sweater negro de cuello alto, y chaqueta puffer de mangas negras con zona central en beige. Su largo pelo lacio en tono marrón oscuro y su makeup en la misma gama de colores provocaron que su estilismo se convirtiera en uno de los mejores de la noche.

Esta es la prueba de que una misma prenda puede transformarse en cuestión de minutos y ser el centro de atención de looks.totalmente diferentes ¡Aplausos para Zaira Nara!