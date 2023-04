Sofía Zámolo confirma que las prendas de cuero son las más versátiles

Si realizamos una encuesta en nuestro país, basada en si los habitantes tienen mayor cantidad de prendas de denim o de cuero, es muy probable que la balanza se incline hacia el primer material. Es cierto que el denim es un textil muy usado en ítems básicos como jeans, minifaldas, shorts o chaquetas, lo que se traduce a un espacio seguro en cualquier guardarropas. Sin embargo, el cuero tampoco pierde su puesto y va por más.

Aunque las argentinas no sean muy fanáticas del cuero, la mayoría cuenta con alguna chaqueta, complemento o pantalón en su armario. Ya sea por costumbre o por creer que este textil no es tan adaptable como el denim, muchas mujeres pasan de comprar alguna pieza nueva de cuero. Sin embargo, Sofia Zámolo es una de las que aprovecha el regreso de este material para implementarlo en sus looks.

Y si no podemos convencerte de adquirir nuevas prendas de cuero, estamos seguras de que Sofía Zámolo lo logrará. La modelo arrancó el otoño con un conjunto de cuero en marrón caramelo, de falda midi corte A y camisa de mangas largas, que combinó con botas altas blancas arruchadas. Ambos colores neutros se fusionaron a la perfección y crearon un look elegante con toques cancheros y originales.

Comprar un conjunto de cuero es una excelente inversión para esta temporada, no solo porque es tendencia, sino porque tendrás dos prendas para usar juntas o separadas. Mientras que la falda puede llevarse con tops o blusas, la camisa puede funcionar bien con jeans o leggings. ¿Dato a tener en cuenta? El corte de la falda es súper favorecedor y estiliza al instante, gracias a su ajuste en la cintura y amplitud en forma de triángulo.

Las que se sienten más seguras a la hora de usar cuero, ya pueden avanzar al siguiente nivel. ¿Qué les parece un traje en verde manzana? Sofía Zámolo se animó a probar este dos piezas e impactó con su elección innovadora en cuanto al color de este material, que suele seguir la línea de los tonos neutros. La conductora aprobó este traje de pantalones wide leg y chaqueta cropped, junto con top negro y sandalias plateadas.

Como hablamos de otoño, las sandalias no las tendremos en cuenta por ahora, ya que botas o zapatos más cerrados pueden triunfar de la misma manera y abrigarnos al mismo tiempo.

Para quienes cuentan con prendas de cuero, es el momento para imponerse con ellas. Para las que aún están en duda, les recomendamos que arriesguen y prueben añadir cualquier ítem de cuero a sus looks. En definitiva: pongamos a prueba los estilismos de Sofía Zámolo este otoño.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!