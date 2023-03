Virginia Da Cunha consigue los looks otoñales más top

Después de un largo camino como integrante del grupo juvenil, Bandana y de vivir en Buenos Aires, Virginia Da Cunha decidió hacer un cambio de vida al alejarse de la banda e instalándose en Mendoza. Virginia tomó la oportunidad para enfocarse en un estilo de vida más saludable. Además de incursionar en el yoga y la alimentación, la influencer se dedicó a la música desde su lado como DJ.

Tanto en su vida cotidiana como en eventos, paseos o viajes, Virginia Da Cunha aprovecha para dar algunas lecciones de estilo en cada temporada. Aunque aún no ha llegado el otoño, la empresaria propone looks muy cancheros para esta etapa del año en la que muchas veces no sabemos qué ponernos.

Incluso, la influencer es fanática de las bodegas mendocinas, y siempre que puede visita una nueva. Es cierto que el otoño en Mendoza es único y muchos turistas como mendocinos disfrutan de recorrer algún viñedo durante los fines de semana en horarios diurnos como almuerzos o sunsets. Para esas ocasiones siempre surge la pregunta típica del qué me pongo y Virgina Da Cunha es una de nuestras inspiraciones que nos resuelven el outfit.

Virginia Da Cunha apuesta a Mendoza y se convierte en una de las referentes de estilo más top en la provincia. Foto: Instagram @virginiadacunha.

Un ejemplo es este conjunto en blanco y marrón que combina colores apegados al paisaje bodeguero junto con prendas tendencia. La DJ llevó shorts blancos de cintura alta con blusa de estilo romántico con transparencias, bordados, mangas 3/4, cuello alto y hombreras redondas. Para sus complementos, apostó por el contraste con el marrón de sus botas altas, cinto y gafas de sol aviador. ¡Perfecta!

Con shorts, camisas, botas y estilo hippie chic, la artista propone combinar prendas tendencia con otras de origen más clásico. Foto: Instagram @virginiadacunha.

Otro look similar pero de vibra más relajada e informal fue éste que Virginia Da Cunha defendió en una bodega boutique mendocina con la infaltable copa de vino en la mano. Aquí, la artista llevó shorts rotos de denim, camisa estampada en tonos pasteles, tapado a la rodilla en color marrón caramelo, cinto, gafas de sol y botas altas en blanco crudo.

Noticias Relacionadas Virginia Da Cunha y sus minifaldas más chic para salir

A pesar de que repitió la combinación shorts + blusa + botas, ambos looks lucieron muy distintos. En el primero, se nota la delicadeza y el romanticismo impuesto en sus prendas, mientras que en el segundo ya se comienza a ver los toques más osados como las roturas de sus shorts o el estampado de su camisa.

Para Virginia Da Cunha, lo mejor es explorar y experimentar con varias prendas hasta conseguir un look 100% otoñal. Foto: Instagram @virginiadacunha.

Pero, si verdaderamente quieren ser las más admiradas de este otoño, les recomendamos seguir la línea de este atuendo que llevó Virginia Da Cunha para un evento en Potrerillos. La música propuso un total look blanco con pantalones cropped de corte flare, crop top de cuello alto y mangas largas, arnés con cadenas plateadas y hebillas redondas, cinto y botas de tacón cuadrado.

La prenda estrella para este conjunto fue el poncho en marrón oscuro y líneas rojas que Virginia asentó sobre sus hombros. De esta manera, la fashionista consiguió resaltar el contraste entre dos estilos muy diferentes como el de sus prendas en tendencia y su poncho XXL tradicional. Una opción totalmente nueva y muy recomendable para este otoño.

Mendoza se convirtió en el nuevo hogar de Virginia Da Cunha y no podemos estar más felices de tenerla como nueva referente en la provincia para looks otoñales. ¿Qué atuendo elegirían para esta próxima temporada?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!