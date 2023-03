Horóscopo: Así será tu semana del 6 al 12 de marzo según los astros

Esta semana varios de los signos van a cosechar la transformación que venían sembrando y los astros, ¡favorecerán! Conoce las claves para aprovechar su energía en la astrología.

Horóscopo para Aries

La transformación y el crecimiento se da cuando venimos sembrando pero también cuando estamos dispuestos a dinamitarlo todo y comenzar de nuevo.

La tendencia de Aries en la astrología a la acción es excelente para este momento en donde habrá que derribar varias seguridades y mecanismos establecidos para crecer.

Sanar una herida es dejar de permitir que lo que dolió, gobierne y decida el rumbo. ¡Adelante y a superar aquello que ya no es!

Horóscopo para Tauro

El desorden del año anterior sirve solo si se canaliza en no cometer los mismos errores en esta nueva etapa. Esta semana será clave en la organización de procesos. Orden, planificación y sacudirse la modorra es la recomendación para los amantes del buen vivir y el placer.

Aunque no lo crean, centrar la energía en planificar esta semana, será algo que capitalizarán el resto del año en la astrología.

Horóscopo para Géminis

Salud y bienestar serán las máximas esta semana. Para los geminianos comienza un desafío clave con la llegada de estos planetas, Plutón y Saturno, al signo de agua, Piscis, y de aire, Acuario.

Momento de dedicar energías a ese cuerpo emocional que a veces se descuida y va tan encarnado al cuerpo físico: mimarse, cuidarse, alimentarse, hidratarse parecen obviedades pero a veces la vorágine laboral de Géminis sumada a sus compromisos sociales le complican la vida.

Esta vez, ¡puede darse el cambio definitivo que se vuelva hábito!

Horóscopo para Cáncer

Momento perfecto para dejarse llevar por las emociones. Con Saturno en Piscis aporta la sensibilidad que necesita para concentrar su energía en sus relaciones personales, empatizar con las problemáticas ajenas y poder llegar a acuerdos.

Buen momento para los líderes de equipos en el plano laboral para resolver cuestiones enquistadas que entorpecen la labor cotidiana. ¡Todo fluirá!

Horóscopo para Leo

Innovación y revolución llega a los leoninos para transformarlos por completo con Plutón en Acuario. El consejo es abrazar la creatividad para descubrir un camino nuevo, impensado, lleno de posibilidades que antes aparecían velada. Conocer cómo será tu semana te ayudará a prestar atención a las señales. Fuente: FREEPIK

Horóscopo para Virgo

Los nacidos bajo el signo de Virgo son encantadores, simpáticos y magnéticos. En su naturaleza está la magia de que todos los adoren desde el primer momento, pero es tiempo de trabajar sobre que los demás no los quieran.

No todo es sí, no todo es aceptación. A veces debemos alejarnos de ciertas situaciones, personas o mecanismos que dañan. Tiempo de valentía y de no dejarse llevar por lo gratificante que es ese magnetismo al que están acostumbrados.

Horóscopo para Libra

Los librianos deberán concentrarse más en sus finanzas. Están perdiendo el rumbo de los objetivos anuales y es momento para ordenar y planificar.

Si bien el equilibrio está entre las características naturales de este signo, también se dejaron llevar hasta aquí por influencias externas. La reconexión que propone Saturno en Piscis puede ser bien aprovechada para este fin.

Horóscopo para Escorpio

Escorpio parece algo disperso esta semana, pero esa dispersión es la clave para mirar hacia dentro.



La energía sensible de Piscis puede traerle alguna sensación de inestabilidad pero si consigue capitalizar las emociones y decir lo que siente, sanar relaciones y conectar con seres queridos esta será una excelente semana.

Horóscopo para Sagitario

La vida amorosa de los sagitarianos debe ser el foco esta semana. Muchas aventuras y amores han mareado en cierta medida a los sagitarianos y es hora de entrar en un período de calma.

No significa que los que están en pareja deban estar solos ni que los amores esporádicos sin compromiso no puedan continuar sino que cuando el bienestar está en juego, ¡hay que priorizar!

Se avecinan decisiones y ¡cuidado! que sean todas basadas en la responsabilidad afectiva, la honestidad con uno mismo y con el otro es la clave.

Horóscopo para Capricornio

Profundo enojo para los nacidos bajo este signo. Sobrevendrán días de emociones negativas que podrán ser navegadas con más o menos soltura, pero finalmente llegará el aprendizaje y podrán atravesar este momento de profundo desasosiego con la realidad para estar mejor.

Horóscopo para Acuario

La sinceridad de Plutón en su signo llega para exacerbar esta cualidad que ya es natural en los acuarianos.

Esto puede traerles algún que otro problema pues decir las cosas de frente no es algo que todo el mundo esté acostumbrado a afrontar.

Mientras sea con respeto y con el propósito de comunicarse mejor ¡Adelante!

Horóscopo para Piscis

Los nacidos bajo el signo de Piscis están atravesando una situación nueva, completamente desconocida: un ámbito laboral nuevo, una etapa escolar que inicia un ciclo, etc.

La vida los llama a encarar la realidad de cara a los miedos y los fantasmas: lo bueno es que, cada uno a su tiempo, acabará superándolos y creciendo de manera exponencial ¡Ánimos!