Cuándo es la próxima luna llena y para qué puedes aprovecharla

La próxima luna llena se producirá el 6 de abril de 2023. Esta Luna llena se conoce como la “Luna Pascual” o como la Luna Rosa. Será la cuarta del año, de un total de 13 lunas, siendo el mes de agosto el único que tendrá dos.

Cada Luna llena del año recibe un nombre proveniente de la tradición nativa norteamericana, que se ha popularizado más que otras. Otras culturas también les dieron distintos nombres, la mayoría relacionados con la naturaleza, o con las cosechas de las diferentes épocas del año. En la astrología, es una increíble oportunidad para hacer distintas acciones y promover un buen futuro.

Según la creencia popular en la fecha de la Luna Llena de Pascua los deseos se cumplen.

Luna llena de abril

Luego de la luna de lobo de enero, la de nieve de febrero, y la de gusano de marzo, llega la luna de Pascua el 6 de abril. Según la astrología, se la llama “rosa” porque los pueblos originarios norteamericanos daban este nombre a las Lunas llenas del inicio de la primavera, que se vivía a fines de marzo. Se inspiraron en las flores silvestres Phlox, que florecen justo en esta estación.

Es un momento en el que el bien celebra su victoria sobre el mal, como la verdad aparecida finalmente de procesos que habían iniciado antes.

En la antigüedad, la luna era clave porque marcaba los tiempos de las cosechas. Los nativos americanos y los antiguos europeos seguían los ciclos lunares para determinar fines y comienzos.

El efecto que la luna que ejerce sobre la tierra es muy relevante, controlando las mareas de ríos y océanos. La Luna Llena es el momento más propicio para cosechar, sacar el estiércol de los corrales, cortar caña, o sembrar plantas de fruto. La vitalidad de las plantas aumenta con la luz de la luna. Cuando más nos acercamos a la luna llena, más fuerza poseen las plantas para luchar contra parásitos y enfermedades, y los animales soportan mejor los cuidados de las pezuñas.

Esta luna llena trae un momento de honda reflexión para quienes pueden aprovechar conectar hacia adentro su energía. Es un tiempo perfecto para el crecimiento personal y espiritual, y para establecer intenciones para el futuro mediante la astrología.

¿Cómo podemos aprovechar la energía de la luna de gusano de marzo? Meditación y reflexión

Tómate unos minutos para sentarte en silencio y reflexionar sobre tus intenciones para el futuro. ¿Qué quieres lograr en los próximos meses? ¿Qué áreas de tu vida necesitan atención y cuidado? Utiliza este momento para enunciar tus intenciones y visualizar tus objetivos.

Limpieza del hogar

El día de luna llena es un buen momento para deshacerte de lo viejo y hacer espacio a lo que vendrá, sin lo cual no llegará. Concéntrate en realizar una limpieza profunda de tu hogar, de un sector o ambiente por vez. Deshazte de cualquier cosa que ya no necesites o que te haga sentir cargado o pesado. Cosas rotas, que ya no utilizas tanto, de un talle que ya no usas, objetos y muebles demasiado grandes, elementos incómodos: ¡diles adiós!

Ritual de fuego

Los rituales de fuego son una forma poderosa de liberar energías y patrones negativos. Escribe en un pedazo de papel todo lo que deseas liberar y quema el papel, sintiendo que esas energías negativas se disuelven en el fuego.

Conexión con la naturaleza

Durante esta luna, intenta dedicar el tiempo de forma distinta: pasa más ratos al aire libre y conecta con la energía que se despliega alrededor. Camina descalzo sobre el pasto, toca los árboles y siente el sol en tu piel. Habilita a que su energía te inspire y te revitalice.

Creación de un altar lunar

Recurre a los cristales para armar un pequeño homenaje a la energía de la luna. Aunque no sea grande ni pomposo, puedes sumar algunas piedras energéticas, velas y otros objetos y colocarlo cerca de tu mesa de luz o escritorio. Allí podrás tener pequeños objetos o imágenes que representen tus intenciones para el futuro y la renovación que buscas en esta época del año.

No olvides que cualquier ritual que te sirva y sume energía a tu vida, con buenas vibras, es positivo mientras tú lo sientas. ¡Anímate a explorar tu parte más mística!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas.