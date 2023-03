Los 5 peores looks que dejó la alfombra dorada de los Premios Oscar

Es común que frente a una alfombra roja o evento mundial se repasen los looks de todos los invitados a la ocasión. Luego de apuntar todos los estilismos, se comienza a desglosar quiénes fueron las más impactantes de la noche y quiénes desatinaron. En esta nota, te contamos sobre las celebridades que no acertaron en los Premios Oscar 2023.

Peores looks: Zoe Saldana vestida por Fendi. Foto: Instagram @justjared.

La primera que no impactó con su vestido fue Zoe Saldana. El diseño blanco de Fendi con semi transparencias y detalles en encaje no favoreció a la actriz, tanto porque este color no resaltaba en su piel y el vestido tenia muchos elementos que no terminaron de unirse correctamente. Además, la estructura de la prenda y los textiles elegidos lo hicieron lucir anticuado para la artista que pensábamos que nos sorprendería como de costumbre.

Peores looks: Rihanna vestida por Maison Alaïa. Foto: Instagram @justjared.

Rihanna fue otra de las invitadas que apostó a un color desacertado para su piel en un diseño que apostaba a mucho y nos dejó con gusto a poco. Maison Alaïa fue el creador de su pieza en color marrón oscuro, de cuello alto, mangas largas, bralette de cuero y falda a juego con el bustier, de corte ajustado, con cut-outs laterales y cola incluida. Los materiales invernales y el tono apagado hicieron que su look impactara pero de forma negativa.

Peores looks: Kate Hudson vestida por Rodarte. Foto: Instagram @justjared.

La actriz que no logró sorprender fue Kate Hudson, una de las famosas que siempre ha acertado con sus looks en los Premios Oscar. A simple vista, su vestido luce bien y está dentro de lo esperable en una red carpet, pero si revisamos las mangas notamos que allí reside el problema. Si los volados en sus brazos no hubiesen existido, su estilismo hubiese cambiado rotundamente: esas mangas le generaron mayor "peso visual" a la hora de posar y perdieron la armonía del vestido brillante en su silueta.

Peores looks: Florence Pugh vestida por Maison Valentino. Foto: Instagram @justjared.

Dentro de las más esperadas en la alfombra dorada estaba Florence Pugh. La joven arribó a la premiación con un vestido Maison Valentino de gran volumen, gracias a su falda y mangas. Nuevamente, en esos volúmenes se centró el problema, ya que el textil lució arrugado, le quitó vivacidad al diseño y su color no constrastó correctamente con la tez de Florence. En conclusión: un look que podría haber entrado en el podio, pero se quedó sin fuerzas por los motivos anteriormente descriptos.

Peores looks: Elizabeth Olsen vestida por Givenchy. Foto: Instagram @justjared.

Para cerrar este resumen de los peores looks de los Premios Oscar, analizamos el estilismo de Elizabeth Olsen. En este caso, el diseño no fue el correcto para una celebración de esta talla debido a su extrema sencillez, que no realzó a la actriz que tiene uno de los mejores estilos en Hollywood. Otra invitada que falló en la premiación máxima del cine.

¿Quién crees que llevó el peor look en los Premios Oscar 2023?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!