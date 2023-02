El cambio depende de todos: los tips de una experta para dividir las tareas de casa en forma igualitaria

Desde pequeñas, es común que nos enseñen a ordenar, limpiar o conservar la armonía en nuestras casas. Por lo general, son las madres las encargadas de transmitir esta tarea a sus hijas y, en menor medida, a sus hijos. Esto genera un desequilbrio sobre el mismo rol entre hombres y mujeres: al crecer, comenzamos a ocupar estos papeles en nuestra propia familia sin chistar, ya que "es lo normal".

La buena noticia es que esta imposición social está cambiando. En el presente, las mujeres o madres de familia han comenzado a transformar este patrón incorporado, al dividir tareas en casa para todos los que viven allí. Desde quien ocupa el rol de papá hasta los adolescentes o más pequeños, es correcto que todos tomen conciencia sobre la limpieza y orden de sus espacios. Para lograr ese proceso de cambio, hablamos con Constanza Lima - organizadora profesional de espacios y creadora del emprendimiento Hábita Organización - quien expresa que "lamentablemente, en la mayoría de los casos, solo la mujer se encarga de las tareas domésticas, aunque también realice tareas laborales afuera de su hogar".

Ella es Constanza Lima, creadora de Hábita Organización, empresa dedicada al orden y optimización de espacios. Foto: Instagram @habita.organizacion

Incluso, se refirió al caso de Marie Kondo quien confirmó que se "dió por vencida" en mantener de manera estricta el orden en su casa luego de que naciera su tercer hijo. La famosa organizadora de casas dijo que en este momento de su vida no tiene su casa ordenada, pero sí pasa su tiempo de la manera que desea junto a su familia sin condicionarse por la apariencia de lo externo. Además, impulsa a sus seguidores a crear hábitos dentro de sus rutinas que les provoquen alegría y paz para reconectarse con el interior.

La ícono del orden, Marie Kondo, fue noticia luego de afirmar que después del nacimiento de su tercer hijo, se "dio por vencida" con el orden. Foto: Instagram @mariekondo.

Aunque muchas ya han podido aplicar esa enseñanza en sus casas, en donde se equilibran las tareas entre todos y se comparten roles, aún hay mamás que no pueden lograrlo o no saben cómo hacerlo. Esto suele suceder cuando los hijos son pequeños aún y los padres creen que no entenderán si les piden ordenar o les enseñan a hacerlo, por ende, lo terminan resolviendo entre ellos.

En palabras de Constanza, "no se enseñan hábitos de colaboración en la casa. No les enseñamos el hábito del orden o autosuficiencia en tareas domésticas. Creo que esto sucede, ya sea por la falta de paciencia o por el nivel de exigencia que tenemos con nuestros hijos, en el que nos cuesta tolerar que no pongan la mesa como nosotros o no tiendan la cama como queremos. Si nos tomamos el tiempo para enseñarles, podemos criar adultos capaces de autoabastecerse y de autosatisfacer sus necesidades".

Constanza Lima explica la importancia de enseñar hábitos de iimpieza y orden desde pequeños. Foto: Freepik.

Un riesgo que se corre comúnmente es el de pretender que los adolescentes empiecen a colaborar en casa sin antes haberles enseñado un proceso para lograrlo en su niñez. La consecuencia frente a estas situaciones es la generación de discusiones o peleas entre padres e hijos, debido a que los jóvenes no ayudan en las tareas domésticas. Es por esto que Lima explica que "la edad ideal para enseñarles estos pequeños deberes es a partir de los dos o tres años, porque suelen tener mucha motivación para saber cosas que les dan autonomía, o que significan que ya son mayores".

El consejo que la entrevistada arrojó para cumplir estos cambios es que papá y mamá sean decididos a la hora de entregarles y enseñarles estas tareas a los pequeños. "Hay que estar seguros de esa decisión hasta que ellos tomen el hábito, para que sepan que no hay otra opción, más que hacerlo. Por supuesto que hay que recordárselos todos los días, durante un tiempo, para que lo entiendan como un hábito propio. Pero creo que el mayor desafío es el de los adultos: la cuestión es que seamos decididos y los acompañemos de forma amorosa", remarca la organizadora.

Ser decididos y acompañar de forma amorosa, las cualidades para enseñar tareas a los más pequeños. Foto: Freepik.

Es cierto que la rutina nos lleva a estar, muchas veces, en piloto automático y olvidamos respetar ese orden dentro de nuestras casas. Este es un tema actual que se da en la mayoría de las familias, en las que cada integrante tiene sus horarios en los que realiza sus actividades y el manejo de la limpieza se deja para otro día o para el fin de semana. El tip clave para prevenir esto, según la profesional, es priorizar tareas o "decidir cuáles son las esenciales, que sí o sí tienen que terminarse antes de que acabe el día".

Constanza nos define algunos consejos que ayudan a mantener el orden en nuestras casas, que podemos llevar a cabo todos los días y que solo nos llevarán de10 a 15 minutos hacerlas:

Dejar el comedor despejado antes de irnos a dormir

Lavar vajilla después de cada comida

Tender la cama antes de comenzar las actividades del día

Limpiar inmediatamente si algo se derramó o se cayó al piso

Colgar la ropa después de lavarla

¡Apunta todos estos consejos de orden diario! Foto: BBC.

Luego de estos útiles consejos y llegando al final de la entrevista, la emprendedora subrayó la importancia de que las mujeres puedan ir quitándose la imposición de que el orden solo depende de ellas. "Que puedan decir no quiero hacer esto, no me gusta, no quiero invertir tiempo en ordenar mi casa sola. Que pidan ayuda. Que también puedan decir que no saben por dónde empezar, o que el desorden en sus casas las supera. Que nos lo permitamos, que no nos sintamos menos mujer por decirlo". En referencia a los hombres o parejas que comparten el hogar, Lima les pide que "acompañen en este proceso, que también se hagan cargo de que la situación los ha superado y que es una tarea que deben compartir ".

Para cerrar, la experta recurrió a una frase que aplica en todos los ámbitos: "el cambio comienza en casa".