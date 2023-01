El impactante look de Dua Lipa para lucir fabulosa en la oficina

La famosa cantante Dua Lipa siempre es tendencia y no solo por sus canciones y exitosos ritmos, sino también por su increíble sentido de la moda que enciende sus redes sociales y causa furor a lo largo del mundo.

Por todo esto, no debes perderte su último y más aclamado look, el cual es ideal para un día de oficina o, por qué no, para una salida con amigas. ¿Estás lista para probarlo tu misma? ¡No te arrepentirás!

Dua Lipa luce radiante con un outfit casual y elegante. (Fuente: Instagram @dualipa)

¿Cómo imitar el fabuloso look de Dua Lipa?

No tengas miedo, es realmente más fácil de lo que crees y tendrás un resultado que seguro te gustará y te hará sentir cómoda.

Para empezar, es fundamental escoger unos pantalones sencillos, preferentemente de corte recto. Este tipo de prenda encuadra tu figura y te dará el confort que necesitas en un arduo día de trabajo. Si quieres ser fiel a Dua Lipa, entonces escoge los clásicos color negro para darte un aire de elegancia.

Luego, comienza la parte fundamental del outfit para ir a la oficina. Debes encontrar una camisa que te quede apenas suelta, evitando aquellas que quedan muy al cuerpo ya que solo lograrán desequilibrar tu figura para este look. Puedes hacer como la cantante y elegir un color celeste claro, o probar nuevas y variadas tonalidades, como el negro o blanco.

La parte favorita de todas es elegir el saco. Por excelencia y siendo fiel a la moda oversized, la estrella finalizó el look con un saco largo gris apenas holgado. Es el equilibrio perfecto, ya que solo va una talla más de la suya y permite crear la típica figura de reloj de arena. Si te atreves, puedes probar el mismo color que la joven, ¡te quedará fantástico!

Por último, es fundamental completar todo tu atuendo de oficina con los mejores accesorios. Estos ayudarán a tener un aire profesional y prolijo que seguro quieres que todos vean. Elige zapatos de punta para reuniones importantes y siempre combina todo con un bolso mediano o un portafolio o maletín.



¡Eso sí! Si seguiste la misma gama de tonalidades que la joven británica, anímate a dar un touch de color en tus zapatos o cartera.

Ahora que conoces cómo imitar el impactante look de Dua Lipa y lucirte en la oficina, ¿qué esperas para probarlo? Te quedará impecable.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.