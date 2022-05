La carrera de Carolina Herrera se corrió en Buenos Aires y así la vivimos

Como todos los años, Carolina Herrera llevó a cabo su mítica carrera "212 Heroes Run" en las cercanías al Río de la Plata. Esta edición fue a puro festejo, ya que cumplió 10 años el evento. El encuentro conducido por Agustina Casanova y Juan Marconi reunió a más de 2 mil corredores con el objetivo de celebrar el aniversario y donar parte de lo recaudado a la Casa Garrahan, apadrinando una nueva habitación.

El lema fue "Beyourownhero", es decir, "se tu propio héroe". En este contexto que celebra y fomenta la libertad, la audacia y la juventud, la marca estrenó su nueva fragancia "212 Heroes for her", formulada con productos 100% veganos y no testeados en animales. El perfume lanzado en 2021 recién fue presentado en esta carrera, porque en 2020 y 2021 no se llevó a cabo debido a la pandemia.

Los participantes calentaron al ritmo del Dj.

La Urban Run de Carolina Herrera se inspira en las de Nueva York, con sus experiencias urbanas, modernas y juveniles. El evento insta a salir a las calles -en este caso en la costanera de Vicente López- y reivindicar la ciudad como un espacio de experimentación y expresión propia. La carrera inició a las 17 hs y desde las 16hs llegaron participantes al punto de encuentro, donde los esperaban diversas actividades.

Para empezar, había un Dj pasando música en vivo y un food truck store. También un puesto para que los corredores se relajen y gocen de masajes antes o después de la competición. Además, para quienes gustan del maquillaje podían pasar por un stand donde aplicaban glitter y realizaban peinados. Los participantes podían posar con la patineta o skate -que es el envase de la nueva fragancia- y tomarse fotos en un mural. Eso no era todo, quienes no corrían pero acompañaban podían participar de juegos con premios de Carolina Herrera.

Muchos posaron en la rampa de skate.

Muchos de los participantes ya habían estado en ediciones anteriores pero otros eran amateurs. Este fue el caso de una joven que contó a Mdz que el año pasado tuvo un problema de salud y estuvo muy mal. Si bien entrena hace 3 años, cuando mejoró se dispuso a ejercitarse todos los días y así es como llegó a la 212 Heroes Run, su primera carrera. "Está chocha", afirmó emocionada su amiga, quien la acompañaba en este día tan especial.

Tres generaciones de una familia estuvieron presentes, abuela, madre e hijo se anotaron en el evento porque al más chico de la familia "le encanta correr", comentó la madre con orgullo. El hijo, contó que ya habían participado de ediciones anteriores y estos últimos 2 años esperaron con ansias una nueva carrera.

Otros participantes eligieron la compañía de sus mascotas y corrieron con sus perros.

La segunda corredora mujer llegó con diferencia de 1 minuto detrás de la ganadora.

A las 17 hs largó el primer grupo, aquellos que competían en silla de ruedas, y un minuto más tarde el resto de los participantes. Mientras se desarrollaba la carrera famosos como Julián Serrano y Zaira Nara también se hicieron presentes en el evento.

El primer ganador de la carrera no se hizo esperar, en 30 minutos completó los 10k y se llevó el premio; la primera mujer -que ocupó el cuarto lugar en el ranking- no tardó mucho más, en 38 minutos realizó el circuito.