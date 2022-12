El fabuloso peinado de Rihanna que puedes imitar en simples pasos

La exitosa cantante y empresaria Rihanna nunca anda con vueltas a la hora de experimentar con un nuevo estilo. De una u otra manera, siempre se muestra en distintas facetas dentro de la moda y esa es la razón por la que se ha convertido en un ícono para millones de personas a nivel mundial.

Recientemente, cautivó con un fabuloso peinado que puedes imitar siguiendo una serie de simples pasos.

Rihanna se lleva todas las miradas

Su credibilidad le ha servido para crear todo un imperio no solo en el mundo de la música, sino también dentro del mundo de los cosméticos con su marca Fenty Beauty. De esta manera, se volvió el blanco de las miradas a donde quiera que vaya.

Lo que más ha llamado la atención fue su increíble peinado en una de sus más recientes hazañas. Se la pudo ver durante una salida nocturna en compañía de su pareja y también padre de su hijo, el rapero A$AP Rocky.

Es tendencia: el increíble peinado de Rihanna

Como es costumbre, una vez más Rihanna deslumbró con un fabuloso peinado de baby braids que combinó perfectamente con los clásicos “space buns”. Aunque sus extravagantes looks son los que siempre se llevan todas las miradas, esta vez hubo otro detalle que conmocionó a los seguidores.

Su piel radiante y sin imperfecciones. La cantante lució bellísima y jovial en cada una de las imágenes que fueron captadas por los paparazzi. Era de esperarse: como resultado, las publicaciones se llenaron de likes y comentarios donde alabaron su belleza. “Brillan juntos”, “Cada vez más hermosa”, “Reina” y “Riri Icónica” fueron solo algunos de los comentarios que se leyeron en la red.

Rihanna radiante con las trenzas baby. - Fuente: Instagram @rihannaofficial.

Baby braids: simples pasos para imitarlas

Se trata de baby braids, el peinado que fue tendencia en los 2000 y que ahora muchas famosas, como Rihanna lo volvieron a usar. Es muy fácil de hacer y es una de las más populares del momento para todas las mujeres expertas en llevarlas.

La reina del street style reveló cómo llevar este estilo baby de manera perfecta. Lo cierto, es que existen muchas técnicas, pero la más recomendada es:

Seccionar el cabello de adentro hacia afuera.

Ir generando las trenzas mini en las diferentes áreas hasta llenar todo el cuero cabelludo.

¡Listo! Este look no se trata de un look simétrico, sino que se puede acomodar como se desee. En el caso de la artista, lo lleva con algunas más grandes que otras y luego acomoda sus baby braids intercaladas sobre el resto de la melena.

Recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un corte de cabello que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!