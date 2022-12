La mendocina Agus Gandolfo incendió las redes con su nueva rutina de entrenamiento

Hace casi un mes Agustina Gandolfo aterrizó en Doha con una misión: acompañar a su pareja, Lautaro Martínez y alentarlo en cada uno de los partidos de la Selección argentina.

Lejos quedó el primer partido en el que la Scaloneta perdí ante Arabia Saudita. Tras dos victorias en fase de grupo, el equipo sigue con su racha y emociona a millones de argentinos. Muchos de ellos, impulsivamente compran sus pasajes para ver en vivo al menos uno de los partidos del Mundial de Qatar 2022. Otros, siguen atentos frente a la pantalla con la ilusión de gritar un gol y los nervios de que la pelota no entre al arco.

El próximo desafío es mañana, martes 13 de diciembre, frente a Croacia. El equipo de Lionel Scaloni -que jugó 120 minutos el último viernes y luego debió definir el pase a semifinales por penales- deberá enfrentar a la selección europea que hizo lo suyo ante Brasil. El ganador de este match enfrentará en la final a quien logre la victoria entre Francia y Marruecos. Pero todavía es muy pronto para pensar en eso.

Mientras espera a que llegue el día del partido, Agus Gandolfo continúa con sus rutinas de entrenamiento. Tras haber sorprendido con sus propuestas de ejercicios en la playa junto a Jessica Cirio y Caro Calvagni (la esposa de Nicolás Tagliafico), la mendocina -en pareja con Lautaro Martínez- decidió ir al gimnasio y mostrar algo de su entrenamiento.

"Clave la concentración para una buena ejecución", escribió. Y su mensaje parece ir mucho más allá del video que generó cientos de miles de likes en apenas unas pocas horas. Es que, en cuenta regresiva para el sexto partido de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 parece imposible mantener la calma y, mucho menos, la concentración.

La top entrenó con calzas ciclistas y top deportivo en distintos tonos de azul. Y con su look subió la temperatura de Instagram. Apenas subió el video, con ejercicios especiales para trabajar los glúteos, su amiga y compañera de entrenamiento, Caro Calvagni, hizo un reclamo: "Ah no invites…", le escribió en el muro y rápidamente Agus contestó: "No estabas nena".

Agus Gandolfo recibió muchos elogios y también algunos pedidos por parte de sus fans que quieren que comparta más rutinas de ejercicios. Como recomendación para quienes copien su rutina, la mendocina acotó: "El último ejercicio pruébenlo como remate final en los días de glúteos, no falla".