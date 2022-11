Prueba los lápices transparentes ideales para cejas rebeldes

Los lápices de cejas transparentes vienen a solucionar el look cuando están desordenadas, rebeldes y algo desprolijas. Resultan perfectos porque son incoloros, fijan la forma, y además son hidratantes, duran varias horas y enmarcan la mirada como hasta ahora no has logrado. ¡Debes probarlos!

Las cejas prolijas son clave para una mirada impactante e intensa. Fuente. Glamour

Lápices transparentes para cejas: el secreto de las influencers

Para tener cejas perfectas basta aplicar algunos trucos que todas las it girls que ves en redes sociales usan: los lápices transparentes para controlarlas y fijarlas.

Esta manera de lookearte permite que luzcan siempre ordenadas, bien definidas y que, incluso, luego puedes maquillarlas con sombra o lápiz en tono chocolate, marrón claro o el que uses en la zona. Es una alternativa ideal en lugar de realizar un tratamiento de laminado, rellenos o microblading.

Muchas mujeres optan por alguna de estas opciones, o inclusive un alisado o semipermanente para poder fijar, peinar y aportar volumen a las cejas.

Lo mejor, más allá del maquillaje que las fije, es mantenerlas diseñadas por un experto para que luego la aplicación de cualquier peine o cosmético sea más fácil. Los lápices transparentes mantienen los pelitos rebeldes sin remolinos, planos y ordenados para acentuar la mirada e intensificarla.

De hecho, este cosmético es una versión mejorada de la utilización de la máscara de pestañas transparente también para las cejas, ya que al ser un producto específico no deja esa sensación grasosa y húmeda típica de los cosméticos ideados para pestañas.

Los aplicadores de los lápices transparentes para cejas varían, muchos vienen con cepillo y aplicador estilo corrector o bien con punta biselada. Fuente. Sephora

¿Cuál es la diferencia entre el gel fijador de cejas y el lápiz transparente?

Los lápices tienen menos chances de quedar con restos o pegotes. Son más “secos“ y, sin embargo, hidratan. Es decir, algunos contribuyen a cuidar la ceja, previenen efectos adversos como la despoblación de los pelitos por acción abrasiva del producto y exceso de químicos, y además ordenan y conducen la dirección correcta de la ceja.

Prioriza aquellos que sean veganos y naturales, y luego de usarlos sobre la ceja puedes terminar con un cepillo específico para esta zona sin ningún tipo de producto y solo para dar una última cepillada.

En general vienen con punta biselada para optimizar el trazo, obtener un resultado más natural y ayudar a que la aplicación sea más fácil.

Si tienes un remolino en algún sector de la ceja no lo recargues con producto, prueba peinando antes y después de la aplicación del lápiz transparente y deja que actúe, verás cómo mejora.

Ahora que conoces este cosmético ¡tienes que probarlo para lucir una mirada de alto impacto! Eso sí, al ser un producto que va cerca de los ojos es importante que consultes a un profesional.

Recuerda ¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.