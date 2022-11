¿Pensando en vacaciones? Apunta los relajados looks de Nicole Neumann

Durante las vacaciones de verano, algunas prefieren la montaña, otras la ciudad y la mayoría, la playa. Éste es el destino más elegido para la temporada, ya que las personas pueden tomar sol, divertirse en el mar o contemplar la maravillosa vista del horizonte sentados en la costa.

Unos semanas antes de viajar, los turistas comienzan a buscar hospedaje y medio de transporte para llegar a destino. Terminados estos ítems, comienza la preparación para llegar a la playa. Es la hora de armar el bolso, pero notas que no sabes qué llevar. ¡No entres en crisis! Desde MDZ Femme, solucionamos este problema con los looks playeros más cancheros de Nicole Neumann para que sepas cuáles son las prendas infaltables.

El vestido, un ítem imprescindible para vacaciones en la playa. Foto: Instagram @nikitaneumannoficial.

El vestido es un must-have para cualquier vacación en la playa. No hacemos hincapié en aquellos que tienen brillos o lucen muy elegantes porque deben ser prendas que te sirvan para la mañana, la tarde y la noche, o mejor dicho, desde que entras hasta que sales de la costa.

Nicole Neumann tiene el vestido perfecto para los destinos relajados. Aquí podemos verla con un diseño camisero de mangas largas que incluye falda pareo midi con gran tajo lateral y en el que se destacan dos colores como el blanco y fucsia. Cumple con la función de protegernos si corre una brisa, pero es fresco para las horas de sol. Solo añade unas sandalias bajas joya o con aplique brillante y estarás lista para tu día de playa.

No olvides llevar un outfit nocturno como el de Nicole Neumann. Foto: Instagram @nikitaneumannoficial.

Las vacaciones son una oportunidad para salir de noche, caminar frente al mar y disfrutar de una cena sola, con tus amigas, pareja o familia. Algo que suele pasar a la hora del armado de valija es que agregamos prendas casuales que nos funcionan para el día y olvidamos poner algunas para lograr un look más nocturno o chic.

Por suerte, tomamos esta idea de Nicole Neumann que se decantó por un conjunto en amarillo total, con pantalones rectos de cintura alta, bralette de escote cruzado similar al top de una bikini y kimono largo para añadir impronta al estilismo. Al igual que en el anterior outfit, la modelo optó por sandalias bajas de varias tiras y en color negro para contrastar con su conjunto, que además impusieron un toque de clasicismo. Consejo: ¡no olvides un par de sandalias bajas porque funcionarán en todos tus looks!

La minifalda cumple la función de combinarse con todas las demás prendas. Foto: Instagram @nikitaneumannoficial.

Por último pero no menos importante, hay una prenda que sí o sí debe estar en tu bolso: la minifalda. Elige la que sea más funcional para ti o la que más te favorezca para combinarla con otras piezas que llevarás como tops, blusas, bralettes, camisetas y camisas. Si es de denim o en un color neutro pues mucho mejor porque tendrás más oportunidades para usarla.

Sigue la línea de Nicole Neumann que combinó su minifalda lápiz en negro con una camisa blanca anudada y abierta que dejaba entrever un sensual bralette brillante. Nuevamente, la celebridad llevó sandalias negras aunque apostó por unas de tacón para que sus piernas lucieran extra largas.

Cuando debas preparar tu bolso, no lo dudes: elige prendas cómodas, versátiles y combinables para que tu valija no pese de más y puedas disfrutar desde que empieza tu viaje hasta que termina. Te recordamos que guardes estos looks de Nicole Neumann porque los tendrás en la mira para pasar tu momento de relax en la playa.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!