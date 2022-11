Con aires de los años 2000, Kendall Jenner apareció con una fórmula infalible para combinar unos clásicos y atemporales jeans con unas zapatillas de la firma Converse. Como siempre con su estilo precursor, esta vez nos vuelve a demostrar que sabe muy bien cómo transformar un básico en una tendencia actual.



Kendall Jenner: es una ganadora en estilismo

Desde aquellas prendas que todas tienen en su armario en tonos neutros hasta las más vibrantes, Kendall Jenner nos da cátedra de moda sin necesidad de salir a comprar.

La modelo ya ha mostrado en otras oportunidades que es fan del modelo de zapatillas All Star de Converse. No es la primera vez que fusiona a la perfección con un vaquero de corte recto, aunque en esta ocasión optó por lucirlas en tono negro a juego con un total look tradicional en color blanco con los clásicos jeans y una cómoda sudadera.

Kendall Jenner y los jeans tiro rectos para combinar con zapatillas - Fuente: Instagram @kendalljenner

Como remate, eligió un chaleco acolchado que fue la prenda perfecta para darle ese toque twist al estilismo. Sin dudas, es una prueba más que indica que un armario de básicos siempre es esencial para crear las combinaciones más acertadas. Cuando a moda se refiere, Kendall es una trendsetter.

Cómo combinar jeans con zapatillas al estilo Kendall Jenner

Kendall Jenner ya está en la lista de las mejores vestidas con el regreso de las zapatillas Converse en forma botín, la nueva obsesión de los estilismos más vívidos, y más si se combina con jeans.

Kendall Jenner y los jeans perfectos para combinar con zapatillas - Fuente: Instagram @kendalljenner

En esta oportunidad eligió compartir su outfit con sus más de 173 millones de seguidores en una publicación donde se la ve con un vaquero con dip dye y acabado flare que se une perfecto a las Converse.

Muy elocuente, combinó un mix que permite lograr estilizar la silueta como nunca. El detalle es el modelo de acabado tiro alto y la terminación holgada por encima de las zapatillas que permiten conseguir que las piernas se vean más largas.

Indiscutiblemente, el closet de Kendall Jenner indica que una línea de increíbles prendas atemporales, como son los jeans y las zapatillas, son los elegidos para llevar en cualquier oportunidad.



