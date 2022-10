Los jeans de Zara perfectos para recrear el look más casual de Grace Kelly

Grace Kelly quedó asociada con los ceñidos vestidos y trajecitos formales que solía usar para lucirse junto a su marido, el príncipe Rainiero de Mónaco. Sin embargo, cuando vestía más casual su ángel se encendía aún más.

Elegante, luminosa y femenina, la americana que tuvo su propio cuento de hadas al dejar atrás su vida como actriz solía deslumbrar con su estilo a donde fuera.

Aunque se despedía con tan solo 26 años de una prometedora carrera que ya tenía hitos como haber ganado el Oscar por la película La angustia de vivir, la estilosa figura era feliz y se veía radiante, quedando así en la memoria de todos y principalmente en la de Zara con sus jeans inspirados en ella.



Grace Kelly en 1954. Fuente. Elle

El estilo de Grace Kelly

Si alguien no recargaba jamás su estilo, era Grace Kelly. Nunca abusó de los lujos y privilegios con los que estaba rodeada y siempre apostó por diseños sutiles, detalles sobre atuendos neutros y líneas clásicas.

Tanto para los outfits de día como para los de noche, esta era la tónica con la que se vestía donde la elegancia mandaba siempre.

Por eso a la hora de vestir jeans, aunque no era su prenda favorita, lo hacía con tanto estilo que Zara quiso inmortalizar el look sacando una prenda como la que usaba la glamorosa, sofisticada y única Grace.

La delicada actriz usaba los jeans rectos, holgados y ligeramente arrugados en el ruedo para que sus tobillos quedaran al descubierto. Cuando aún no existían los cropped, ella los usaba para alargar las piernas a la vista, estilizando así toda la figura ¡una adelantada! Los jeans de Zara que están inspirados en este icónico look casual de Grace Kelly. Zara.com

Solía lucirlos con camisas estilo boyfriend, pero de seda para darle ese toque femenino, y un lazo al tono de la camisa metido por las trabillas para el cinturón. Siempre con mocasines chatos, este look podría ser perfectamente visto en el street style actual y data de 1954.

Clásico, accesible y fácil de recrear, hoy este estilo de Grace Kelly demuestra que cuando se viste elegante, simple y con prendas de calidad la moda es atemporal.

Sin dudas, seguiremos asociando a la actriz que fue princesa con los vestidos ceñidos a la cintura para caer luego en forma de A o flanera, aunque... ¡qué bien le quedaban los jeans!

¡Su estilo es y será pura inspiración!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.