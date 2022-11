Vanesa Romero y el vestido bicolor más cool de la temporada

Vanesa Romero (44) sabe que el rojo y el fucsia mandan en el street style y ahora se atrevió a más: los combina en un vestido estiloso con frunce drapeado que, además, estiliza y afina la silueta. ¡Recrea su estilo para brillar esta temporada!

Fresca, espléndida y en tendencia con su vestido bicolor, Vanesa Romero cosechó más de 6.644 “me gusta“ en su cuenta oficial. Fuente. Instagram @vanesa_romero

El vestido bicolor del que todas las marcas tendrán una versión

Los vestidos drapeados y con cortes son tendencia. En el caso de Vanesa Romero, la española lo lleva a otro nivel cuando lo combina con otra moda ineludible de esta temporada: el bicolor en tonos vibrantes.

Así, combina los dos colores de la temporada: el rojo y el fucsia en un diseño que los une de forma vertical, con la mitad de la prenda de un tono y la otra mitad del otro. Esto le permite introducir en el diseño un tajo delantero central a la altura de lo que sería una minifalda para mayor comodidad y, claro, para lucir las piernas.

Además, el modelo tiene un frunce que afina por debajo del pecho, otorgándole un toque glamoroso a la pieza. Y aunque la celebridad compartió su look en redes sociales, no aclaró de qué marca era el vestido, ¡pero igual no lo necesitamos! Si repasas el street style verás que varias mujeres ya tienen versiones distintas de esta misma pieza.

En general todas combinan los dos colores, algunas de la misma manera que el vestido elegido por la presentadora, otras marcas eligen mixearlos con algún juego de dy-tie que también regresa con fuerza esta temporada, o utilizando el rojo, por ejemplo, para la mayor parte del vestido y el ruedo en fucsia, o viceversa. ¿Lo has notado?

Y tú, ¿qué esperas para hacerte de un vestido bicolor con esta combinación tal como lo luce Vanesa Romero o en alguna otra versión que te guste? ¡Lo usarás esta temporada y la que viene con tacones altos, un peinado recogido y los accesorios adecuados: siempre en dorado por ser tonos cálidos!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.