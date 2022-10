Los vestidos con transparencias nunca pasan de moda y siempre hacen que te destaques cuando los llevas para un evento o una gran fiesta. Si quieres sumarte a esta tendencia pero todavía no tienes claro cuál sería el look perfecto para ti, Shakira muestra formas distintas de usar transparencias. Opciones para inspirarse, detalles que suman y puedes incorporar a tu look.

Las dos alternativas de vestidos con transparencias de Shakira forman parte de una espectacular producción para una importante revista de moda para la cual la cantante fue la portada. El fotógrafo, fue un reconocido profesional, amigo de la colombiana, Jaume De Laiguana.

Este vestido negro de Shakira es de corte irreglular con transparencias y corset. Perfecto para una fiesta especial.

Vestido irregular, con volumen y transparencias

Este vestido de transparencias que usó Shakira es glorioso. Pertenece a la colección otoño invierno 2022 de la firma Dior. Tiene varios detalles a tener en cuenta que vale la pena analizar. Lo primero, es una excelente alternativa si quieres llevar un vestido negro, pero salir de los cortes y texturas clásicas. Juega con la asimetría, ya que su falda tiene un lado más largo que el otro, sumándole vuelo y movimiento. Además tiene otro detalle super tendencia: el top en forma de corset, un ítem que se ha visto en todas las grandes pasarelas y también en el street style. Con breteles super finos, este vestido logra un efecto sensual y elegante a la vez.

Este vestido de Dior logra un efecto sensual y elegante a la vez.

Transparencias en un look ladylike

Esta otra propuesta de vestido que eligió Shakira para la producción digital para la revista Elle, demuestra cómo puedes llevar de distintas formas las transparencias. En este caso, la diosa colombiana apostó por un estilo ultra femenino, con un vestido transparente corto, de color nude, de la firma Miu Miu. De cuello y mangas cortas, puede ser una alternativa si te atreves a llevar las transparencias de día.

Otra opción con transparencias que Shakira usó en la producción digital para Elle Estados Unidos.

Sin dudas lo que más destaca es todo el trabajo de bordado y piedrería que lo hace muy especial. En este vestido se luce el bralette de satin en color gris. Shakira lo llevó con unas sandalias con plataforma y súper taco alto, también plateadas. Aunque en el desfile de la marca, la modelo lo llevaba con unas botas de caña altas y cinturón de cuero, que le dan un toque más informal y menos de fiesta.