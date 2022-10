Julia Roberts luce el traje perfecto de adidas para mujeres mayores de 50

En 1990 Julia Roberts eligió un diseño de Giorgio Armani para la alfombra roja de los Golden Globe. Pero, a diferencia de sus colegas, no fue por un despampanante vestido sino por un traje extra large de color gris. Un año más tarde volvió a optar por satrería para la red carpte. Esta vez, con un blazer entallado a la cadera y una mini casi tan corta como la chaqueta (todo de Griogio Armani). Ese fue -y sigue siendo- su signo de identidad: sabe mejor que nadie cómo lucir un tailleur jugando con las tendencias del momento y apostando siempre a la seducción.

Lo hace una y otra vez. Hace días, dio cátedra de estilo con un traje con detalles geométricos y antes había mostrado cómo un clásico traje sastre puede convertirte en el centro de las miradas. A los 54, no dudó en incorporar a su guardarropa el vestido sastrero, que es uno de los key ítems de la temporada.

Esta vez, Julia Roberts se puso de nuevo en el centro de la escena con un quipo de la línea adidas x Gucci, la impecable colaboración entre el diseñador Alessandro Michele -a cargo de la dirección creativa de la firma italiana- y la compañía alemana.

Los paparazzi vieron a la actriz llegar a Jimmy Kimmel Live enfundada en un traje crema con las tres tiras que identifican a la firma deportiva. Roberts llevaba una camisa blanca y una corbata negra, además de lentes Rayban y stilettos negros. Junto a ella estaba George Clooney, con quien Roberts está promocionando Viaje al paraíso, la comedia romántica que ambos protagonizan y que se estrenará a fin de año.

Julia Roberts llegando al show de Jimmy Kimmel en California con el traje adidas x Gucci. Foto: twitter.com/gucci/

El look, que no se consigue en Argentina, fue uno de los que se vieron en la pasarela de otoño invierno de Gucci. Aunque con unos detales de estilo. A diferencia del que lució Roberts, el traje que se vio durante el show tenía solapas. De hecho, se puede conseguir uno similar por €2.800 en la tienda online de Gucci. En la tienda se puede conseguir otra chaqueta -nuevamente, no la que lleva la actriz sino una muy similar, que tiene en los puños el mismo detalle de borreguillo que tiene el que ella usó- por €3.800. Los pantalones sastre que se ofertan en la tienda online de Gucci oscilan entre €880 y €1150.

Este saco de adidas x Gucci tiene el mismo detalle de borreguillo que el elegido de Julia Roberts para el show de Jimmy Kimmel

SI hay algo que queda claro, aparte de que Julia Roberts es la número 1 cuando se trata de sastrería, es que Gucci y adidas lograron redefinir el athluxury. La colaboración entre ambas firmas, que integra la sección Exquisite Gucci, recupera la la sastrería típica de los 70 y de alguna manera rinde homenaje a esa época.