A los 54 años Julia Roberts muestra cómo llevar el azul vibrante

Una de las tendencias furor esta temporada es el color block, donde como su nombre lo indica el color es protagonista absoluto de los looks. En esta propuesta se destacan colores muy vibrantes, como el azul, fucsia, naranja, verde lima y amarillo. Si quieres saber cómo usarlos y no te animas, puedes inspirarte en la diosa de Julia Roberts que a los 54 años muestra cómo llevar el azul vibrante.

La actriz, en Londres, con un conjunto de dos piezas azul vibrante de Burberry.

La actriz de Mujer Bonita, llevó un conjunto de dos piezas estilo deportivo urbano color azul vibrante de la marca Burberry. “La tendencia del color block la puedes usar desde los pies a la cabeza o combinados entre sí. En las tiendas ya podemos encontrar diferentes tipos de prendas: desde vestidos largos, trajes, faldas, carteras y zapatos con colores plenos y vibrantes. En el caso de Julia Roberts lo llevó con zapatillas y lo combinó con una cartera bandolera de diseño muy simple de Longchamp y gafas de sol”, explica el diseñador y estilista Nacho Herdt @nachoherdt.

Si no te animas a un look completo en un tono vibrante, puedes utilizar una sola prenda, como en este caso el blazer, que sumará color y tendencia a tu look.

El estilista y experto en moda explica que si no te animas a usar colores tan vibrantes en todo el look es recomendable usar una sola prenda de color y combinarla con tonos neutros como blanco y negro, para que el color sea un acento protagonista en el look y se destaque al máximo. Esta puede ser una opción para mujeres mayores de 50 más clásicas, que sienten que un total look en color intenso puede hacerlas no sentirse del todo cómodas.

“El azul klein como el que eligió Julia Robert se puede combinar de diferentes maneras. Si buscas un look elegante y sutil es ideal llevarlo con colores neutros como, blanco, negro, gris y en algunas ocasiones con beige. También existe la posibilidad de hacer looks monocromáticos combinando este azul con tonos de celestes”, asegura el estilista, que realiza consultas personalizadas.

Si quieres un look más atrevido puedes animarte a formar una tríada de colores intensos.

Herdt asegura que si buscas un estilo más impactante y arriesgado puedes combinar el azul vibrante como el que eligió Julia Roberts con otros colores y realizar dúos increíbles, como pueden ser el amarillo, verde, naranja o fucsia. “Incluso para quienes se animan a dar un paso más, tienen la posibilidad de combinar en tríadas- afirma Herdt- Así pueden generar un look con un verdadero espectáculo visual mezclando azul, amarillo y fucsia o azul, naranja y fucsia”.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.