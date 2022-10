Cómo llevar looks combinados inspiradas por Juliana Awada y su hija Valentina Barbier

Juliana Awada acaba de lanzar a la venta su nuevo libro "Raíces", en donde habla sobre sus descubrimientos para vivir de manera más saludable, como comer cierto tipo de alimentos o realizar alguna actividad física que te haga feliz y ayude a mover tu cuerpo una vez al día.

Su familia se mostró muy contenta por el libro, tanto su esposo Mauricio Macri como su primer hija, Valentina Barbier, y su hija pequeña, Antonia. Pero, vamos a lo que nos concierne en este caso que son los dúo de looks entre Juliana Awada y Valentina, su hija mayor.

Aunque Valentina está estudiando sola en Europa, su mamá la visita o la hija es la que prefiere volver a Argentina para darle una sorpresa a Juliana. Es ese el momento ideal en el que ambas se unen y consiguen los looks más cancheros entre madre e hija.

Juliana Awada y Valentina Barbier caminando por Madrid y combinando prendas. Foto: Yahoo!

Juliana Awada viajó hasta el viejo continente, en donde se encontró con Valentina Barbier en Madrid. Pasaron algunos días juntas y se las vio paseando por las calles de la ciudad con looks extremadamente parecidos.

Mientras que la ex Primera Dama llevó unos jeans flare, una camisa con estampado a cuadros en tonos marrones, un chaleco puffer extra largo en verde oliva y zapatillas blancas, su hija usó unos jeans rectos junto con un sweater a rayas en blanco y rojo, chaqueta a cuadros y zapatillas blancas.

Aunque las dos llevaron jeans, estampado a cuadros y zapatillas, Juliana también añadió complementos como un bolso tote y una bufanda, ambos en el mismo tono que el de su chaleco. Madre e hija combinan prendas y triunfan.

Juliana y Valentina, un dúo increíble en estilo y looks. Foto: Instagram @julianaawada.

A principios de año, fue Valentina Barbier la que hizo una visita express a nuestro país para estar algunos días con su mamá y su familia. Como toda madre, Juliana Awada sorprendió a su hija con un agasajo de lujo en su casa, ubicada en el sur argentino.

En esa ocasión, las dos sonrieron frente a la cámara con looks distintos, pero que brillaban juntos. Valentina optó por un total look en negro con pantalones wide leg y top lencero satinado junto con unas gafas de sol cuadradas.

Por otro lado, Juliana se animó al color con este conjunto de estampado psicodélico en colores como el blanco, marrón, negro y verde azulado. El dos piezas estaba compuesto por unos pantalones rectos y una blusa de mangas largas. No podía faltar la bandolera en camel colgada del hombro de la empresaria. Juliana Awada de blanco y Valentina Barbier de negro: el ying y el yang entre madre e hija. Foto: Instagram @julianaawada.

Una de las actividades que más disfrutan hacer juntas Juliana Awada y Valentina Barbier es recorrer nuevos lugares o pasar sus vacaciones cerca de la playa. La empresaria disfrutó algunos días con su hija en Europa, antes de que ella se instalase en Suiza a estudiar en la universidad. Con una foto en la que a todas nos gustaría estar, Juliana y Valentina enseñaron qué usaron para pasar una jornada de relax en la playa.

Juliana Awada se decantó por un vestido blanco de estilo ibicenco con finos tirantes, escote redondo y detalles de broderie en el bajo junto con unas sandalias planas marrones, bolso playero de mimbre y gafas de sol. Valentina Barbier eligió el color contrario al de su mamá con una blusa negra semi transparente, de mangas redondas, escote en V y extra larga, shorts de denim, sandalias bajas negras y el mismo bolso que su madre en negro. Ellas demostraron que hasta a la playa les gusta ir combinadas.

Valentina Barbier sigue los pasos de estilo de su mamá, Juliana Awada. Aunque ambas sean muy distintas, no podemos negar que cuando las dos se juntan no dudan en usar looks muy parecidos que se convierten en pura inspiración para madres e hijas.