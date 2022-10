Los secretos de la cartera más extravagante que usa Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker se convirtió en un ícono global de estilo de la mano de su personaje Carrie Bradshaw en “Sex and The City”. Y las nuevas imágenes del rodaje de la segunda temporada de la serie de HBO Max “And Just Like That” ratifican su reinado. Es la actriz más fashionista y audaz, y ahora Sarah Jessica Parker “vuelta alto” llevando como nuevo accesorio fetiche la cartera con forma de paloma de JW Anderson.

Las imágenes del rodaje de “And Just Like That 2” anticipan el boom de la cartera paloma de JW Anderson.

Cómo es la cartera paloma de Carrie Bradshaw

Si algo faltaba para que el bolso paloma, el más curioso y viral complemento de JW Anderson, se convirtiera en ícono de la temporada 2022, es que lo adoptara Carrie Bradshaw. Y las imágenes en el set de grabación del regreso de la serie “And Just Like That” revelaron que Sarah Jessica Parker eligió el clutch que recrea la silueta natural de una paloma en tamaño y estado natural.

La cartera paloma es la más extravagante y “mimada” por Sarah Jessica Parker.

Se trata de un mini bolso de la colección otoño-invierno 2022 del diseñador británico que llamó la atención apenas apareció en la pasarela. Imposible que pasara inadvertida esta cartera súper decorativa que ahora será también identificada como el último capricho de moda de Sarah Jessica Parker en su nueva interpretación de Carrie Bradshaw.

El diseño 3D audaz y controvertido del británico JW Anderson.

Su consagración como accesorio fetiche de “And Just Like That 2” quedó registrada en una imagen en Instagram que publicó la propia actriz, colocando el mini bolso paloma a la par de sus piernas con calcetines beige hasta las rodillas, el tobillero de Fendi Baguette, y las icónicas sandalias negras de Dior.

La imagen de Sarah Jessica Parker que convirtió al mini bolso paloma en ícono de moda 2022.

No hay dudas de que la decisión de Sarah Jessica Parker de elegir para su personaje de ficción símbolo de moda el controvertido accesorio símil paloma de JW Anderson basado en una impresión 3D que se transformó en hitazo de moda antes de salir a la venta, no es un hecho casual. Es una reivindicación de que las chicas de Nueva York vuelven a la calle para imponer los más atrevidos y llamativos ítems de moda.