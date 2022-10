Sofía Zámolo cuenta con los vestidos más favorecedores para la temporada

Sofía Zámolo es una de las mejores modelos argentinas y aunque ahora esté un poco más alejada de las pasarelas, nos sigue deleitando con sus looks modernos y simples. Ahora que la primavera ya se asentó, los vestidos se convierten en una prenda que no pueden faltarnos en el guardarropa.

Por supuesto que hay miles de vestidos para elegir que se adecúen a tu estilo, pero también debes tener en cuenta que los usarás en primavera/verano y por ende deben ser frescos, livianos y hechos con materiales que dejen respirar a tu piel. Sofía Zámolo elige tres vestidos clave para la temporada y nos enseña a usarlos con glamour.

Los vestidos de denim son un básico infaltable para la temporada. Foto: Instagram @sofiazamolo.

La primavera es una etapa de entretiempo, es decir, una temporada en donde la mayoría de los días son de temperaturas templadas. Sabemos que esto no es tan lineal y pueden haber días que alcancen temperaturas altas o bajas y debemos estar preparadas.

Lo que queremos advertir es que antes de vestirte para salir de casa, mires el pronóstico del tiempo para saber si es el día indicado para usar o no un vestido. En el caso de que quieras llevarlo aunque esté fresco, no olvides de tomar una chaqueta, blazer o tapado.

El primer look de Sofía Zámolo está protagonizado por un vestido de denim extra canchero y casual. La modelo eligió un vestido de corte camisero junto con un cinto y botines blancos. Solo necesitó de tres piezas para crear un tremendo outfit.

Y de un vestido camisero, saltamos a uno blanco de broderie. Esta pieza es fundamental para la temporada porque luce elegante, es cómoda y versátil. De alguna manera puedes llevarlo a la oficina por la mañana o a un cóctel de noche y siempre combinará con la ocasión.

Sofía Zámolo se decantó por un vestido estilo camisero de este fresco material, con mangas largas, lazo en la cintura y los mismos botines que usó en el primer estilismo. Este corte de vestido es el más favorecedor para todas las mujeres, ya que es suelto pero ajusta en las curvas como caderas, cintura y busto. ¿Ya tienes uno así?

No lo vamos a negar: hay mujeres que aman el invierno y no quieren dejarlo ir por ahora. A ellas, les decimos que Sofía Zámolo les tiene el look perfecto para que sigan adelante con su idea en plena primavera, sin pasar frío o calor.

La influencer optó por una camisa XXL en rosado pastel junto con unas largas botas de ante en beige. La clave que practicó la modelo fue juntar dos prendas imprescindibles tanto del verano (camisa larga) como del invierno (botas altas) y así crear un atuendo primaveral muy favorecedor.

Un truco para verte más estilizada con estas prendas es apostar por botas de caña corta o botines para que las piernas luzcan más largas. Si el vestido te luce muy holgado, lo mejor es que añadas un cinto fino para marcar cintura y no perder la armonía de las curvas.

Sofía Zámolo termina de incentivarnos para que esta semana llevemos sí o sí un vestido. ¡Desafío aceptado!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!