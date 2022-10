Cömo usar el blazer, key ítem de la primavera, y brillar en todo momento

El blazer fue visto durante mucho tiempo como una prenda formal, pensada estrictamente para looks de oficina. Incluso era considerada una prenda aburrida. Pero desde hace algunas temporadas salió del encasillamiento en el que se encontraba y se convirtió rápidamente en una pieza que no puede faltar en nuestro guardarropa. Es una de las prendas más elegidas y reversionadas de las últimas temporadas, ya que por su versatilidad nos permite armar diferentes estilos de looks para distintas ocasiones. Además, al haber diferentes modelos nos permite elegir el que favorece más a nuestro tipo de cuerpo.

El blazer resulta también una prenda ideal para las temporadas de transición ya que es un abrigo de media estación que aporta mucho estilo a nuestros looks. Más si aporta una nota de color, lo cual lo convierte en la tercera prenda que suma estilo a nuestro outfit.

Distintas formas de combinar un blazer

Si buscás un look más casual, pero que igual tenga cierta formalidad, combiná tu blazer con un pantalón de jean. Para un look más formal elegí un jean recto sin roturas y botas o sandalias. Este look lo podés usar tanto para ir a tomar algo con amigas, para una salida al cine o incluso para un outfit de casual friday en la oficina.

Combiná un blazer con jean recto y zapatos cerrados para lograr un look casual y elegante. Imagen @fashion_jackson

En cambio, si buscás un estilo más relajado e informal combiná tu blazer con zapatillas y un jean de tono más claro.

Para lograr un estilo más capsula podés elegir entre diferentes combinaciones de colores, jeans de corte más relajado y zapatillas o sandalias chatas.

Imagen @charlottebridgeman.

Imagen @muymona.

Imagen @telodijenena

Para los días más calurosos también podés elegir bermudas o faldas, que combinadas con un blazer logran un outfit muy canchero.

Imagen @telodijenena

Imagen @emily_luciano

Si bien el blazer dejó de ser una prenda reservada exclusivamente para ámbitos laborales, claramente sigue siendo una prenda que se lleva en esos espacios. Si querés darle a tu look de oficina un aspecto más juvenil y fashionista, usá tu blazer con un pantalón tipo palazzo o culotte. Podés además elegir como calzado las clásicas ballerinas, que son una de las tendencias de la temporada. Si los pantalones tipo palazzo no favorecen a tu tipo de cuerpo combiná tu blazer con un pantalón de gabardina de corte recto.

Elegí pantalones wide leg, palazzo o sastres para convertirte en la más fashionista de la oficina. Imagen @alexandrapereira,

Imagen @michelleberdan.

Imagen @michelleberdan.

Animate a usar los cinturones por encima de un blazer largo, marcando la cintura y llevando la atención al accesorio. Imagen @emily_luciano

Otra forma de llevar un blazer es combinarlo con un conjunto Smart Casual. Esta tendencia es furor entre las influencers de moda internacionales, permitiendo combinar prendas más formales con otras más relajadas, logrando un estilo que transmite compromiso y creatividad a la vez. Para lograr este look combiná un blazer con un pantalón sastrero, remera básica y zapatillas.

En un mismo outfit elegí prendas más formales combinadas con otras más casuales, para alcanzar el estilo elegido por las influencers. Imagen @sincerelyjules.

Imagen @luizasobral.

Imagen @muymona,

Imagen @alexandrapereira.



Si buscás un outfit para ir a un evento, combiná un vestido o una falda con un blazer. En este look podés jugar con el brillo de las telas, podés sumar un blazer satinado o de paillettes. Tené siempre en cuenta la tela del vestido o top que vas a llevar debajo del blazer. A la hora de elegir el blazer para un evento optá por telas trabajadas o con brillo. Imagen @muymona. Imagen @valebarends.

Para lograr una silueta armónica, podés combinar una falda y un blazer cropped. Si buscás un estilo más minimalista elegí un slip dress combinado con un blazer oversize. Animate a jugar con la superposición de prendas y lograr así looks únicos. Imagen @alexandrapereira. Imagen @macahamilton. Animate a jugar con la superposición de prendas y lograr así looks únicos. Imagen @sincerelyjules. Imagen @alezandrapereira.

Si el evento tiene lugar durante el día, o el dress code no es tan formal, usá un blazer con un pantalón de vestir. Sumale sandalias y una blusa para dar color al outfit. Usá un conjunto de blazer y pantalón para un evento de día. Animate a jugar con el color! Imagen @telodijenena Imagen @thassianaves Imagen @thassianaves

Para esas salidas a la noche donde querés sentirte sexy, usá el blazer como complemento de un outfit de short y blusa (también podría ser un body). En este caso elegí tacones y una cartera pequeña como accesorio. Llevá el blazer sobre los hombros, para dar un aspecto más misterioso y etéreo. Combiná un blazer con un short o falda y unas botas para el infarto para un look de noche. Imagen @alexandrapereira. Imagen @telodijenena. Imagen @charlottebridgeman

Recordá también jugar con los colores de tus looks. Lo ideal es tener en tu armario un blazer negro, uno blanco o natural y uno de un color que favorezca tu colorimetría natural. Estos blazers te van a permitir armar diferentes looks y combinaciones de colores según lo que quieras transmitir. Podés armar un look monocromático o un outfit en color block que transmita optimismo.

¿Cómo elegir un blazer?

Por suerte hay blazers de distinto estilos y cortes, lo cual nos permite elegir aquel que mejor vaya con nuestra forma de vestir, estilo de vida y que favorezca a nuestra figura.

Si querés resaltar la zona de las caderas elegí un blazer cropped, que además da un aspecto juvenil al look. También generan este efecto los blazer con peplum (volado en la zona de la cadera).

Si buscás estilizar tu espalda, mejor usá blazer con solapas finas y con abotonadura simple. Es preferible que el blazer sea discreto, sin estampados, hombreras ni adornos.

Los blazers entallados son ideales para marcar la cintura o generar la ilusión de ella. Por eso resultan favorecedores para los cuerpos reloj de arena y con cintura poco marcada.

Para las que deseen enfocar la atención a su espalda (y sacarla de sus caderas), los blazers con hombreras, rectos y de corte ligeramente largo son ideales.

Como tip para todos los tipos de cuerpo, mejor elegí blazers que posean cierta estructura en la confección y que estén elaborados en tejidos planos, así, aunque sean oversize, van a aportar a generar una silueta equilibrada.

Siempre tené en cuenta que el objetivo es que te sientas cómoda y segura con tu ropa. Elegí ese look que querés usar, recordá que nuestra imagen personal es nuestra carta de presentación, usá la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás y mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca es asesora de imagen