¡Consigue los looks más estilosos de Lali Espósito!

Lali Espósito es una de las jurados de uno de los programas más vistos, "La Voz". Además ha participado en series como "Sky Rojo" que la catapultaron a la fama en todo el mundo. No hay manera de no quererla y te enseña que con una tendencia 2021 puedes crear un gran look. ¡Sigue sus consejos!

Lali Espósito tiene un Instagram muy interesante para las fashionistas, ya que en cada foto hay una moda novedosa. Ella tiene un estilo muy definido en donde la sensualidad y el carisma son sus armas principales.

Ahora verás que en tres outfits puede resumir todo un año de tendencias como pocas saben hacerlo.

Logomanía

Foto: Instagram

Esta tendencia la pusieron en boga marcas como Gucci y Balenciaga en sus últimos desfiles. Es una moda que se ancla principalmente en usar prendas que contengan el logo o la firma de distintos diseñadores.

Sabemos que a algunas mujeres no les parece la mejor tendencia, ya que temen verse muy ridículas, pero en realidad la cuestión está en saber cómo usarla.

Foto: Instagram

Lali la lleva de cuerpo completo en un mono corto estilo biker con mangas, ajustado, con cuello alto y recto , cierre delantero y gran estampa en camel y negro de la firma exclusiva de Buenos Aires, Maggox.

Además supo combinarlo con una bandana en su pelo con el mismo estampado de su mono que decoraba y además te remonta a los 2000.

Si quieres llevar este look, puedes optar por una camisa, shorts biker o el outfit completo con logomanía y unas zapatillas con plataforma.

Top cortinilla

Foto: Instagram

Este tipo de tops que son abiertos en el medio y en materiales como la lanilla o el crochet se pusieron de moda luego del desfile de Jacquemus como parte del estilo gorpcore o montañés.

Lali lo lleva de una manera más recatada en color negro junto con unos jeans wide leg de tiro alto, unas zapatillas con plataforma, una gorra de béisbol y una riñonera. Foto: Instagram

Estos tops son muy sensuales y bien puedes usarlos en la playa, con tu bikini o con unos shorts o pantalones híper ajustados para la noche junto con unas sandalias altas.

Estilo athleisure

Foto: Instagram

Si hay un estilo que este año no ha pasado desapercibido es este. Un tipo de tendencia que mezcla el lujo o lo elegante con aquellas prendas más deportivas o sport.

Lali es de usar mucho el athleisure, más que nada gracias a su colaboración con Puma que la eligió como embajadora de la región. Foto. Instagram

En esta foto, la puedes ver llevando un hoodie o buzo con capucha con pantalones jogger en blanco y con logomanía haciendo juego.

El toque lo pone su blazer violeta de símil cuero y sus zapatillas Puma en colores pasteles como el amarillo y el lila. Como accesorios eligió una argollas XXL, unas joyas propias de los 90 y el 2000.

Lali Espósito te enseña que con solo tres tendencias puedes crear looks que todas envidiarán.