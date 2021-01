¿Juliana Awada o Fabiola Yáñez? Duelo edición "looks de vacaciones"

Nuestros duelos de estilo entre Juliana Awada (ex primera dama) y Fabiola Yáñez (actual) ya son un clásico. Hemos puesto a competir sus looks de gala, y hasta sus prendas para pasar las fiestas. ¿Qué tal funcionaría un duelo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández? ¡Mejor sigamos con las chicas!



Como siempre aclaramos, no existe una verdadera rivalidad entre ellas y la comparación de sus estilos es absolutamente lúdica. Sus perfiles en la moda son completamente diferentes, pero ambos muy aceptables (según indican los críticos especialistas). Esto nos permite deleitarnos con conjuntos muy "chics" y recoger la inspiración "primera dama" para crear combinaciones en casa.



Enero es un mes en el que la mayoría de los argentinos disfruta de sus vacaciones, este 2021 "pandémicas". Juliana Awada y Fabiola Yáñez no son la excepción. Sino, basta con recordar la picante respuesta de Yáñez ante el cuestionamiento de un usuario en las redes: "Disculpame, creo que no hay nadie que se merezca más un descanso en más de un año como Alberto". Echemos un vistazo a sus looks para descansar.



Juliana Awada: "naturaleza fan"

A juzgar por la cuenta oficial de Instagram de Juliana Awada, a la ex primera dama le encanta la naturaleza: postea fotos de sus platos orgánicos, paseos campestres y looks cómodos.





La clave está en los géneros frescos, los colores claros y los accesorios adecuados para protegerse del sol; como vemos en esta foto en la que Juliana recolectó sus propias moras silvestres:

Un jean cómodo es otra de las claves de su look. Aunque los "chupines" o "skinny" se dejarán de usar para dar paso a los pantalones rectos, Juliana Awada elige muy bien sus jeans (pues sabe que sus extensas piernas se lo permiten). Para evitar picaduras y daños ocasionados por el sol, Juliana opta por jeans claros, con flecos en las terminaciones y cortes cancheros.





Adiós a los blazers, chaquetas sofisticadas o blusas de seda. Los looks "sporty" son la clave de Juliana cuando está de vacaciones. Una campera impermeable es uno de sus ítems favoritos para estar cómoda en recorridos al aire libre. ¿Maquillaje? De ninguna manera. Pero el cabello siempre sano, brilloso y espléndido.

A juego con Antonia Macri, la hija que siempre la acompaña y más aparece en sus redes, las tonalidades blanco, beige, manteca y peltre son un código de su look. Gafas y sandalias son los accesorios perfectos para acompañar. Los géneros son livianos, pero deben resistir el contacto con el césped y las hamacas de madera.

Fabiola Yáñez: look a prueba de mascotas

Si algo nos queda claro luego de recorrer las redes oficiales de Fabiola Yáñez es que adora a las mascotas. Siempre se muestra activa, jugando, realizando algún deporte o en movimiento al aire libre.



En esta foto la vemos con una fresca túnica blanca, sandalias planas con aplique y una cola de caballo para mantener el peinado fresco. ¿El mimado? Prócer, una de las mascotas presidenciales.





Pero para que Dylan (la segunda mascota de la pareja presidencial) y Alberto Fernández no se pongan celosos, repasaremos también el look completo en el que ellos aparecen. Podemos apreciar que Fabiola elige completar el outfit con un bolso haciendo juego con sus sandalias. Se la ve siempre cómoda, sin perder el glamour.

Muy enamorada y siempre cómoda, Fabiola es más de las túnicas y los vestidos que de los jeans y camisas. El color blanco es una constante en su guardarropas: lo elige para looks de gala, fiesta y eventos de protocolo. Por su silueta, los cinturones y cortes más entallados a la cadera la favorecen muchísimo.

Fabiola no suele exponer su vida privada en las redes, a excepción de unas pocas fotos en las que se la ve acompañada por sus tres amores: Alberto, Prócer y Dylan. Muy cuidadosa del protocolo y la etiqueta, la mayoría de sus fotos públicas incluye looks formales, vestidos, zapatos altos y carteras de lujo.



Sin embargo, de vez en cuando nos deja ver cómo "se lookea" para estar cómoda en casa, jugar en zapatillas y correr junto a sus mascotas.

¿Quién gana este duelo? ¡Solo los lectores deciden! Hasta la próxima edición de duelo de looks en MDZ Femme.