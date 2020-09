Movimientos planetarios de la semana: los 3 signos potenciados

Esta semana Escorpio ingresa a Mercurio, por ende estará opuesto a Urano en Tauro, esta posición de Mercurio el dios de la comunicación, en el signo de Escorpio, lleva a la mente al mundo más profundo e inconsciente, donde los sueños pueden ser reveladores, el proceso de nuestra psique a través del sueño, es liberador de deseos, de intuición, que no podemos llegar a procesar en estados conscientes; por lo tanto soñando y que muchas veces aparecen imágenes y situaciones difíciles de entender, la mente a través de simbolismos, dando datos de los procesos internos que estamos viviendo. La emoción de Escorpio da a la mente pensamientos de desconfianza, obsesión, miedos ocultos aparecen, expresados como angustia, la visión oscura de no poder encontrar salida, ni solución. Es el momento de auto-ayudarse estando atento a los pensamientos y buscar cambiarlos, por estados de positivismo, utilizar la profundidad, buceando, en el pasado, en hechos lejanos que se repiten como mecanismo inconsciente, donde utilizar la observación, análisis puede traer una luz y pensamientos renovados que transformen este presente.

Ingresa a Virgo Venus el 2 de octubre

El planeta del amor, de la justicia y el equilibrio en este tiempo nos lleva su energía a ultimar detalles, para finalizar todo lo que sea importante en el mundo de las relaciones, de pareja, laborales.; si estás en tu tratamiento médico o de estética corporal, es momento de finalizar, si algo esta en desequilibrio en sistemas de servicio, es momento de renovación.

Si sientes que hay algo que no puedes, que no estás preparado, es momento de renovarte mentalmente, evaluar en donde estas parado, que nivel has logrado y darte la autorización de que si lo puedes hacer, si bien tienes detalles que ajustar, es posible que solo tú estés viendo lo que falta, sin darte cuenta todo lo que tienes.

Momento de tomar coraje y arriesgar para poder ganar.

Plutón directo el 4 de octubre

Innegable que hemos estado en un largo proceso donde de apoco estamos intentando salir de esta gran crisis mundial. La energía renovadora de Plutón, cuando llega a nuestra vida, solo quiere que tomemos lo que esta ocurriendo como una gran experiencia, para madurar, crecer, ser autosuficiente, ir a lo más profundo para encontrar talentos olvidados o no conocidos. Comienza una nueva etapa para salir adelante, para crear un estado independiente y renovador.

Después de las grandes tormentas llega la luz, la iluminación. Descubre que te da la experiencia, que brilla dentro de toda esta oscuridad caótica, seguro que hay un hilo conductor que te guía a renovar tu fortaleza interna, hasta encontrar la mejor versión de ti mismo.

Luna en Aries 1,2 (Luna lLlena) y 3 de octubre

Signos potenciados Aries, Leo y Sagitario

Si miras que siempre hay alguien con quien compartir tus deseos, esto puede ser un trampolín a que el deseo de dos sea más potente, pide la colaboración de otros en esas iniciativas, esos emprendimientos que te apasionan y colman de felicidad. Momento de unir, complementar.

Signos en tensión Cáncer, Libra y Capricornio

Es posible que tus dependencias y estructura estén poniendo en duda hacia donde vas, hacia donde sigue el camino que buscas; observa las propuestas que llegan de las personas cercanas o con quienes te relacionas a diario, es posible que enfrente de ti este tu camino y tu guía.

Momento de aceptar propuestas

Luna en Tauro 4 y 5 de octubre

Signos potenciados Tauro, Virgo, Capricornio

La realidad es la verdad de este momento, pero pon tu mejor cara positiva, para crear un futuro renovador. Une lo que tienes, con lo que tienen tus pares, compañeros, socios, de ese modo la realidad será mas potente. Imagina y crea el futuro con tus talentos y capacidades potenciadas de ideas que tengan otros y tu puedas re-adaptarlas a tu necesidad.

Momento de sentir y desarrollar ideas nuevas.

Signos en tensión Leo, Escorpio, Acuario

Siempre que nos quedamos atrapados en una situación desde un estado fijo, sin movilidad, no alcanzamos a ver las posibilidades que están alrededor. Libera, suelta, deja que sea, y lo que sea aceptalo desde la humildad de corazón. Momento de gran confianza todo lo que cambia es para mejor.

Luna en Géminis 6, 7 y 8

Signos potenciados Géminis, Libra, Acuario

Se renuevan los diálogos, la comunicación, el movimiento, busca quienes te conectan con las ideas que te suman, que te potencian, deja atrás los miedos, los cuestionamientos mentales, la dudas te limitan. Momento de plena confianza, ponle palabras positivas a tus deseos y expresa lo que sientes a tu pareja, compañeros, amigos.

Signos en Tensión Virgo, Sagitario, Piscis

Deja de negarte la posibilidad de salir a flote de tus conflictos, todo pasa y lo que tiene que llegar es el tiempo que corresponde. No te tensiones y descargues tus inestabilidades con tu pareja u otras personas. Momento de tomar tiempo de calma interior, relaja tu mente para que llegue la mejor elección.

Luna en Cáncer 9 y 10 (cuarto menguante)

Signos en Potenciados Cáncer, Escorpio, Piscis

Si decaes y sientes que todo esta mal, se potencia la mala onda. Todo lo que se comprime es para tomar fuerza y luego expandirse, acepta que todo esta cambiando, usa tu sensibilidad para presentir como será tu expansión y renovación con las personas que amas.

Momento de meditar y buscar los mejores sentimientos que renuevan el amor.

Signos en tensión Aries,Libra, Capricornio

Comprende las necesidades de los demás, empatiza con tu familia, tu pareja, no juzgues los actos de otros, puedes ayudar a corregirlos, si es que hay error; pero utiliza la diplomacia y sensibilidad. Las acciones tan directas, tan estrictas pueden ser dañinas para tus relaciones más queridas.

Momento de paciencia y amor con los otros, dar tiempo es parte de la sabiduría del amor.