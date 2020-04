Cuarentena: ¿Cómo comprar moda por internet?

View this post on Instagram

#YoMeQuedoEnCasa Para hacer una buena selecciu00f3n y organizaciu00f3n de accesorios, hay que tener presente que asu00ed como tienen la capacidad de sumar a un conjunto, tambiu00e9n pueden restar cuando no son los adecuados. La idea es conservar su00f3lo los de buena calidad -o al menos que parezcan- y que aporten a tu estilo. Otro punto clave es sacar los que estu00e1n en mal estado -decolorados, desgastados, rotos- porque pueden llegar a tirar por la borda hasta los looks mu00e1s resueltos. u2060 .u2060 .u2060 .u2060 #tipsnc #natachacapello #accesorios #outfits #looks #style #fashionstyle #asesoramientodeimagen