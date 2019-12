Asalto al placar: hoy, Mariana Päraway

En esta ocasión, en MDZ Femme le asaltamos el ropero a Mariana Päraguay y entre risas y buena onda, nos contó y mostró todo acerca de su estilo.

¿Como nació tu pasión por la moda?

Creo que empezó de a poco, tratando siempre de buscar cosas para los shows. En realidad, creo que antes. Fue así, cuando yo tenia 16, nos juntamos muchas amigas y cayeron dos con oxfords y yo dije: “¿Qué onda, de donde salió eso?”. Después me hice muy fan de Babasonicos, ellos también usaban pantalones plateados y yo me preguntaba de dónde sacaban esa ropa. Me llamaba mucho la atención y ahí empecé a buscar ferias americanas, y también a buscar otro tipo de ropa, esto fue en la Pampa. Cuando me mude a Mendoza, trabajé con una diseñadora de acá. A la mañana mientras desayunábamos, mirábamos un programa en E! Entertainment Television donde pasaban todos los desfiles y ahí empecé a ver que me encantaba Nicolas Ghesquière, y otros diseñadores, a ver la onda de Chanel. Hace unos tres años empecé a decir no, toda esta ropa de tiendas grandes no la quiero, no me gusta. Empecé a ver como se produce la ropa, la cantidad que hay o no sé, ir a España y que te digan: “Ay, me compré cinco remeras a un euro”. ¿Por qué? ¿Qué paso ahí que vale eso? A parte, es ropa que se pone y se tira, no estoy de acuerdo con eso.

¿Cómo describirías tu estilo?

Yo uso ropa vintage, no de segunda mano en general, si de otras épocas, de otras décadas, pero siempre teniendo en cuenta la tendencia, buscando lo que se usa. Pero, con otra forma de consumo, siempre intentando que sea ropa que haya tenido un ciclo, que seguramente después de mí pasa por otras personas. No se como seria la frase, “Trendy Vintage”, no sé.

¿Te identificas como una referente de la moda?

Mirá vos sabés que “Blanca Nieves del Paraway” (@blancanievesdelparaway) lo empecé a hacer porque todo el tiempo, durante muchos años, mucha gente me decía: “No, qué divino esto que tenés, ¿de dónde es?” Me salió $40, ahora bueno las cosas cambiaron. Entonces dije: “Che voy a hacer algo con esto, porque me gusta mucho hacerlo” y quizás también lo que me gusta a mí es ser un referente de este tipo de consumo, y decir “mirá esto que se re usa que ves en las chicas de Europa, también lo podes hacer en Dorrego” con otro tipo de forma, más ética al menos y para cualquier bolsillo. Igual es re loco, porque todo el tiempo me preguntan cómo pueden combinar o a dónde pueden ir a comprar.

¿La ropa que elegís para tus shows, transmiten lo que dicen tus canciones?

No sé, porque nunca se tampoco que música hago. Si lo vintage está siempre. Por ejemplo, para el disco “La Flecha” todos los shows tuvieron una serie de colores, que eran dorado, negro, blanco y naranja. Entonces, toda la ropa que adquirí en ese momento para los shows tenían esos colores, en general trato de hacer algún tipo de estética para eso. También, para “La Flecha” una diseñadora de Mendoza, que se llama “Lund Klander”, ella se llama Agustina Blanco me hizo un mono y unos pantalones dorados, así como increíbles, sumado a esto que tenían los colores dorado, negro, blanco y naranja. En “Hilario “no fue así, pero si me hizo toda la ropa una marca de una diseñadora de Córdoba, que se llama “Transeúnte” y ella se llama Lula Rojas.

¿Quién es tu diseñador/a preferido/a?

Creo que Gucci es como lo que más me gusta, porque se parece mucho a la ropa que me gusta a mí. Muy ochentoso, medio así de secretaria, pero con mil cosas, mucha mezcla de estampas. Me gusta que esté todo, absolutamante todo puesto. No sé, la media que resalta el color de un arito, muy zarpado en los detalles. Y me gusta también, que escapa un poco a lo que es genero, en los últimos habían chabones con vestidos, eso me gusta, que se deje tanto lo que es de nena, lo que es de nene.

¿Cuál es tu prenda preferida?

Mi prenda preferida, creo que todos los días es una distinta, pero estuve mucho tiempo buscando pantalones de cuero, que se vienen mucho para la temporada que viene. Y encontré dos que me quedan espectaculares, uno marrón y otro negro. Pero después también, que fue lo ultimo que me compré, este blazer, pero son cosas extravagantes.

¿Tenés una prenda que tenga un valor especial?

Todas. Pero algo que tengo hace mucho, es una campera motoquera de cuero, bien clásica, que me la compre en el 2012 y nada, jamás la voy a vender. Porque, además me encanta que este gastada, es súper como noventa. Pero después soy medio “obse”, cambiando un poco de tema, con las perchas.

¿Tu ropero tiene algún orden especifico?

Mi orden es: camperas, blazers, camisas, faldas, monos, vestidos, pilotos y sacos. Lo que más se cambia, es la parte del medio, lo de las esquinas es lo que se queda. Después, remeras, buzos, pantalones largos y cortos, carteras, joyas.

¿Cuáles son las 5 prendas que no te pueden faltar?

No puede faltar nunca un jean, stilettos, los amo tengo en muchos colores; campera de cuero, tengo varias en distintos colores, creo que va con todo, con vestido, con jean; el blaizer ahora también me parece que es re infaltable en mi vida; y tengo un amor infinito por las camisas, tengo muchas con lazos, yo siempre digo que en otra vida fui bibliotecaria, secretaria, porque te juro que esa cosa de ñoña, me encanta.

¿Marquera o gasolera?

Gasolera, porque a parte me parece malísimo, viste que hoy una remera básica sale $1.000, me parece que no lo vale, que en el proceso se hicieron cosas que no son éticas y también, me parece que esta bueno, que cuando compras en una feria, o en algo de segunda mano o en algún negocio de diseñadores, que ellos trabajaban, estas ayudando a esa persona, a Adriana, Priscila. A veces, no nos damos cuenta todo lo que pasa alrededor de la ropa que compramos.

¿En dónde comprás tu ropa vintage?

Voy mucho a “La Roperia”, trabajo con ellos. Pero, después la verdad que voy a muchos lados y cuando viajo a lugares, me dedico dos días a ir por ejemplo en Buenos Aires a “Kahlo. También a veces pasa que los negocios no tienen ni nombre.

Cuando querés vender tu ropa ¿en donde la vendes?

La llevo a la feria “Ramona”, en Mendoza, que es hermosa. Cada lugar es distinto, por ejemplo, “La Roperia” es más feria americana, que tiene más montaña de cosas, que hay que revolver y por ejemplo “Vestigia” la feria “Ramona”, son cosas seleccionadas, lavadas y hay menos, y ahí llevo mi ropa. Si no, hago un “shop my closet” en Instagram. Igual es re loco, porque en la ropa vintage, los talles son re distintos, porque en general son de diferentes países. Además, yo creo que todo hay que probárselo, porque queda distinto puesto.

¿Una prenda que te compraste y nunca usaste?

Un montón, todavía no uso un pantalón deportivo corto de hombre, pero porque me lo compre el año pasado cuando era abril y todavía no llegue. Me gustaría ponérmelo con stilettos o sandalias. Una pollera, que es lo más, yo estaba flaca y pasaron “cosas”, me la compre en julio porque justo había visto los desfiles de “Miu Miu”. Mucho tiempo guarde cosas diciendo: “Voy a adelgazar”, ¡grabe error!

¿Lizos o estampados?

Todo, me parece que más estampados. Todas mis remeras tienen estampas. Me gusta mucho mezclar estampados.

¿Pantalón o pollera?

Pantalón, tengo una tonelada de pantalones tiro alto, pinzados, amo.

¿Mochila o cartera?

Depende, pero cartera.

¿Sandalias o zapatillas?

Es que depende, porque si toco voy con mochila, necesito meter muchas cosas, sino cartera. Zapatillas, si tengo que caminar un montón, porque con sandalias te morís. La sandalia, me encanta.

¿Vestido largo o corto?

Me gusta mucho el vestido entre la rodilla y más abajo.

¿Qué tipo de accesorio usás habitualmente?

Todos los días uso aros, distintos, todos los que tengo son vintage también, pero sobre todo eso. A veces tengo unas cadenitas que me encantan y tengo binchas gorditas, como las que se usan ahora, pero si o si aros, y lápiz de labio rojo.

¿Usás un perfume especifico o vas cambiando?

No, uso hace un montón de años el mismo, que se llama “Black Exes” de Paco Rabanne, que amo.

¿Cara lavada o maquillada?

Durante muchísima cantidad de años, no me maquillé, sólo me maquillaba muchísimo los ojos para tocar y ahora lo que hago es ponerme un rosadito bebe en los pómulos, como muñeca. Sí pestañas y si me dan ganas también lápiz de labio, que amo.

¿Tu color preferido?

Tengo muchos, pero el azul, el azul verdoso, el azul Francia, me encanta. Además, me gusta mucho el marrón.

Juanita Casá